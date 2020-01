Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Los migrantes y los enredos de la 4T

Las vueltas que da la vida: antes de este gobierno, el sacerdote, defensor de los derechos de migrantes, Alejandro Solalinde, decía que no dejar pasar las caravanas migrantes era violatorio del derecho humano a migrar, a huir de la pobreza, la violencia y a una vida mejor en el norte del continente, en Estados Unidos, particularmente.

Pero ahora que es aliado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su defensa a ultranza, radicalizó su postura: las caravanas de migrantes las “mueven” políticos de la derecha, centroamericanos y mexicanos, con el único fin, de afectar la buena imagen de la 4T, al menos en aquélla región del continente, dónde los ofrecimientos de AMLO han caído como verdaderos milagros.

Lo que si queda claro es que es un tema que el gobierno federal no ha sabido cómo tratarlo y por ratos se les va de las manos, pero que tienen como objetivo principal cumplir con el requerimiento de Estados Unidos: no dejarlos pasar para que lleguen a la frontera norte y puedan intentar cruzar hacia Estados Unidos, para cumplir el famoso “sueño americano”.

Lo que antes era considerado para algunos defensores de derechos humanos como violatorio, ahora se trata de tintes políticos, que usan a los migrantes que al final salen huyendo de la delincuencia, de la pobreza que existe en sus país, cuyo presidente tampoco les da alternativas de vida.

Pero el punto es que en México tampoco las hay, ni siquiera para cruzar, porque si bien es cierto que viene gente huyendo de la pobreza e inseguridad, también vienen desertando quienes han cometido delitos en esos países y lo que es peor, muchos lo vienen haciendo durante su paso por el país y los mexicanos, muchos, ya están cansados de esa situación, sobre todo de quienes viven en la frontera sur que les toca recibir de primera mano a todas estas personas que ya nada tienen que perder y lo que venga es ganancia.

Queda claro que la participación de la Guardia Nacional no es la solución exacta a este problema, porque aunque logran detener a migrantes y ser deportados, muchos han logrado pasar y otros más lo siguen haciendo por la vía “tradicional” es decir, a través de un famoso pollero, que en estos días han aumentado su cuota para trasladar a las personas sin papel por caminos de extravío hasta llegar a la frontera norte, o en su defecto una vez que les pagan, muchos son abandonados a su surte a la mitad de este recorrido.

Tampoco es solución darles dinero mexicano a los países de Centroamérica, porque todo parece indicar que lo están gastando, pero no precisamente para contener el flujo de personas hacia México y cerrar la frontera tampoco sirve de mucho, total se bajan al río y por ahí cruzar, porque no se cuenta con el suficiente personal para cubrir toda la línea limítrofe e impedir cruce la gente de manera ilegal.

Así que urge otro tipo de soluciones, antes de que nuevamente se arme otra caravana de cualquier país centroamericano y muchos queden “atorados” en Chiapas.

Base de datos…-

El gobernador, Rutilio Escandón, está trabajando por la niñez y la educación, entregando espacios educativos dignos y seguros, como sucedió en Chiapa de Corzo.

Pero además dio respuesta a una petición que le hicieron durante una visita que hizo a ese municipio en abril pasado, logrando estirar el presupuesto para atender al pueblo.***

Hay que apuntar este dato para la posteridad, y es que hay altas probabilidades que Marcelo Toledo Cruz sea el próximo alcalde de Tuxtla Gutiérrez, porque es el político más consistente de Morena, con mucho por crecer, por el trabajo efectivo y discreto en el Congreso del Estado.

Además, que la oposición del PRI y PAN no representan nada, ya que hasta Paco Rojas considera cambiarse de proyecto y sumarse al equipo ganador, aunque sinceramente, no creo que aporte mucho su desgastada figura y su empecinado gusto por el actual gobierno municipal.***

Por cierto, alguien de su gabinete debería avisarle a Carlos Morales Vázquez, alcalde de esta ciudad capital, que los números que reflejan su pésima administración no le alcanzan para su anhelada reelección y que si no lo cree, que se asome a una asamblea de Morena para que mida el abuchometro en su contra.

No sólo porque no ha sabido comunicar dos que tres logros, sino porque se empeña en considerarse mejor que otros alcaldes y no está siquiera a la altura del peor de todos, Seth Yassir Vázquez Hernández, que por estos mismos tiempos, traía hasta un 60 por ciento de aprobación contra los míseros 17 puntos de aprobación que Morales Vázquez refleja actualmente.***

Y ya de paso, que se entere también, María Mandiola Totoricagüena, secretaria de Igualdad de Género, que simplemente debe estar fuera de sus cabales cuando sueña que podría ser la alcaldesa de una ciudad que demanda experiencia y resultados, cuando en la dependencia a su cargo ha demostrado que no ha podido, no ha sabido y simplemente no le encuentra la forma al tema.

Pero es muy simple, debe verse en el espejo de Carlos Morales, dónde necedad y soberbia, te ponen en el lugar que mereces, como en el basurero de la historia, por ejemplo, como dice Andrés Manuel López Obrador.***