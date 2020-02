Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Los adelantados

Y llegó la primera el Procedimiento Ordinario Sancionador del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), por la probable promoción personalizada, expresamente prohibida por la normatividad electoral en contra del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, luego de que hubo una denuncia, aunque en honor a la verdad deberían haber muchas más denuncias de este tipo, pues no es el único presidente municipal que anda desatado, por no decir ya en campaña buscando la reelección.

Es vox populi que muchos alcaldes de la entidad están ya más preocupados trabajando para buscar la reelección que trabajando en pro del municipio, el cual debería ser su carta de presentación, ante lo cual no tendrían necesidad de estar poniendo su nombre en cada foto de las acciones que hacen como alcaldes y que además es su obligación.

El IEPC sólo actuó en consecuencia contra el alcalde de la ciudad capital, derivado de una denuncia y en honor a la verdad debería de haber muchas más denuncias en contra de alcaldes, diputados locales y funcionarios públicos que abierta o soterradamente se sabe andan haciendo campaña para buscar un puesto de elección popular, sin importar que el que tienen actualmente no lo han sabido desempeñar como debe ser.

Ojalá y haya más sanciones, y que las autoridades competentes impidan que empiecen con una campaña electoral que todavía no marca la ley, pero que además en la mayoría d de los casos se hace con el dinero del erario público, no con sus recursos.

Si en esta Cuarta Transformación se habla de limpieza, de transparencia, eso debe estar más que reflejado sobre todo ahora que se está en la antesala del proceso electoral, pues lamentablemente en muchos casos simplemente se ha visto más de lo mismo, lo único que cambia son los “actores políticos”.

Uno de los puntos que siempre se ha dicho debería de pedirse es ver que el alcalde que busca reelegirse o una diputación local o federal o ser funcionario de gobierno, debería tener como boleto de entrada el documento donde se diga que nada debe de la cuenta pública, que ya entregó toda su comprobación y está en condiciones de poder irse sin ser requerido posteriormente porque debe algún documento o lo que es peor, no aparece algún recurso con todo y que estos en su mayoría vienen etiquetados.

Estará de acuerdo que si un alcalde hace bien su trabajo ni siquiera tiene la necesidad de promocionarse, sólo sus acciones hablarían por el y sería más que suficiente para volver a ser electo presidente municipal.

Ahora sólo falta esperar que efectivamente quienes se quieran reelegir o tengan mega problemas con la cuenta pública y sobre todo estar pendientes de cuántas Juanitas volverán a aparecer sin que ninguno haga nada por ellas.

Base de datos…

La presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, pidió a los alcaldes a no adelantarse a los momentos en los tiempos electorales, porque el proceso inicia hasta octubre, porque el hacerlo infringe la legalidad; pero y ¿quién le pide a los diputados que también dejen de hacer campaña?***

Inició el ciclo escolar en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), escuela que funciona desde 1945 y que ahora cuenta con 9 mil estudiantes distribuidos en 32 licenciaturas y 24 posgrados, tanto en esta ciudad capital, como en las 12 subsedes regionales.

Sin ser llamada la máxima casa de estudios, la Unicach es parte del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), el cual constituye un espacio común para la educación superior de buena calidad en el país e integra a 31 Instituciones de Educación Superior (IES) del país.***

Muy activos están los seguidores del exalcalde, Fernando Castellanos, de quienes se dice están “operando” ya en varios municipios, ¿será que van a trabajar para poner alcaldes y diputados o están poniendo la alfombra para el 2024?***