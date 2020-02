Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Los alcaldes de Morena

Tapachula no sale de una cuando ya se metió en otra, y es que su alcalde, Óscar Gurría Penagos, uno de los máximos exponente del partido Morena, al ser el primer dirigente estatal, no da una con su actuar como presidente municipal.

Las manifestaciones de repudio en su contra están a todo lo que dan, incluso hay un movimiento en redes sociales buscando apoyo de firmas para pedir su destitución este lunes en la explanada del Parque Central.

Y es que hay varios eventos muy sobresalientes, que fueron noticia nacional de su actuar, como la represión sucedida a habitantes de Pavencúl, más allá de que estas personas sean o no buenos ciudadanos, el hecho fue la participación de las fuerzas públicas golpeando a esos ejidatarios.

Así al alcalde de Tapachula, todo le ha salido mal, pues hasta el asesor político estrella, Jesús González Armendáriz, resultó un fiasco al llevarlo al escenario de confrontación con la comunidad periodística chiapaneca por agredir a periodistas y activistas que cubrían su eterno conflicto con habitantes de Toquián y Pavencul.

Luego, cuando sometió a tortura a esos mismos comuneros, con quienes momentos antes había estado negociando y, finalmente, cuando su Policía Municipal fue señalada de estar vinculada a grupos criminales y del narco tráfico.

Aunado a ello tiene aún pendiente el tema de los camiones que tiene en renta y que presentó con bombo y platillo, formando incluso una 4T, pero que al parecer resultó un gran negocio de su parte, eso sin contar los altercados que la policía o personal del Ayuntamiento ha tenido con los vendedores ambulantes.

En conclusión, de Transformación no ha tenido nada ese gobierno que se ha venido a agudizar con el tema de los migrantes que han llegado en caravana y de los cuales cientos se han quedado varados en Tapachula, pues la inseguridad se ha disparado en ese municipio, al punto de estar entre los más inseguros a nivel nacional.

La situación la tiene complicada el alcalde, pero lo peor, parece que no le importa, pues no hace absolutamente nada por componerla, con todo y que dicen los más allegados a su círculo que busca reelegirse o en su defecto “preparar” a la mujer, a quien impuso como concejera de Morena, para que ocupe su lugar, como ha sucedido en decenas de municipios en las últimas elecciones.

Lo que es un hecho, es que es de los cuatro municipios más importantes que tiene Morena gobernando y cuyos alcaldes dejan mucho que desear, con todo y que buscan repetir color y puesto.

Hoy, en todos los eventos oficiales, es un alcalde marginado, el apestado político de la 4T.

Base de datos…-

Es bueno saber que alguien que no se sabía dónde estaba, fue localizada, que muchos en diferentes medios estaban localizando, sin importar que pasó, sino el simple hecho de que está viva, que nada malo le paso.

Las razones del porqué se fueron pasan a segundo término, eso es tema exclusivamente de la familia, sus razones tuvieron porque se salió de su casa, cuando es por decisión propia y no avisó a nadie, pues muchas veces estos lo hacen obligados al ser secuestrados, y en todos los casos es importante ser investigado, pero más importante saber que fueron localizados con vida.

Desafortunadamente no todos los que están desaparecidos tienen la misma suerte, pues muchos son asesinados, o pierden la vida de otra forma; por eso las personas nos deberíamos enfocar en que regresaron vivos, y nunca dejar de apoyar a localizar a alguien que ante los ojos de su familia no es localizada.***

Son buenos signos que toda la plana mayor del INSABI hayan estado en Chiapas entregando 80 unidades vehiculares para supervisar todos los centros de salud de Chiapas.

Es palpable el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en materia de salud; poner de pie al sistema estatal es todo un reto que lleva buen camino y que el poco trecho logrado, representa la base de una herencia para el mejor futuro de las familias chiapanecas.***

Una estructura política-electoral comienza a caminar todos los seccionales de Tuxtla Gutiérrez; llevan un mensaje claro, sin dobleces y sin grilla: Marcelo Toledo Cruz será el próximo candidato de Morena a la Presidencia y no hay quién lo pare.

Tan bien ha caído el mensaje, que huestes de Carlos Morales Vázquez ya comenzaron a deslindarse del actual alcalde y han sumado su esfuerzo para que al Movimiento de Regeneración Nacional, no lo agarren desprevenidos los de la oposición que han juntado suficiente parque para echarle tierra a Morales Vázquez, quien llegó al cargo nada más a calentar la silla.***

Ha vuelto esa vergonzosa competencia entre alcaldes chiapanecos de traer carteleras musicales de artísticas reconocidos para darle “circo” al pueblo en las ferias de sus santorales, con tal de seguir con sus transas a diestra y siniestra; estos espectáculos, pagados con dinero del pueblo, son el distractor por excelencia: dependiendo el artista que traigan para la gente, es la “calidad” de la gestión del alcalde, pero de obras, de acción social, de transparencia, no hablemos, porque los de la 4T salieron peor que los del Verde a quienes tanto criticaron, aunque les enoje mucho la comparación.***