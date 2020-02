Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

La visita de los diputados federales, ¿turística?

Se acaban los puentes vacacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo decidió y como era de esperar el secretario de turismo, Miguel Torruco, no iba a hacer ninguna observación al respecto, al contrario, lo aceptó y de buen agrado, sin tomar en cuenta las opiniones de los empresarios del ramo, como siempre sucede cuando determina algo el mandatario nacional.

Sin embargo, este año, empieza ya el turismo electoral y el político, como sucedió con los legisladores federales que llegaron a Tapachula, 18 meses después de que inició el problema de la venida de los migrantes en Caravana de los países centroamericanos, hasta complicarse con los extracontinentales, y ver la situación de quienes están varados en ese municipio y de los que están dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI.

Llegaron a escuchar de viva voz lo que ya saben por los diferentes medios de comunicación, porque al final es un tema del que se ha dicho de todo en el último año, hasta de presuntas anomalías en el Instituto Nacional de Migración (INM) a través de su delegada, al haber niños retenidos, familias separadas y de las quejas de los migrantes que señalan ser víctimas de corrupción.

Así estuvieron en la frontera sur, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo (Morena), así como Verónica Juárez (PRD), Juan Carlos Romero (PAN), Reginaldo Sandoval (PT), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC) y Porfirio Muñoz Ledo.

Fue precisamente este último que puso el dedo en la llaga, al reconocer que México no tiene por qué hacer caso al presidente Donald Trump y estar sellando la frontera, al remarcar que es una violación a los derechos humanos.

Y fue más allá, al evidenciar que su visita a la Estación Migratoria Siglo XXI “fue un maquillaje un desastre y una burla”, porque además el personal se mostró majadero y no aceptaron ninguna discusión jurídica.

Ante la llegada de los legisladores federales, el personal de Migración se puso activo y pintaron las instalaciones, dieron mantenimiento al edifico donde están decenas de migrantes desde hace varios meses y quienes han denunciado las malas condiciones de esta institución.

Los legisladores mencionaron lo que ya es de todos conocidos, la violación a los derechos humanos de parten del Instituto Nacional de Migración, al no dejar incluso que los familiares sepan cómo están las personas que tienen dentro de la Estación Migratoria.

Además, es obvio que urge una mejor atención a los migrantes, porque además está afectando a quienes entran al país por cuestiones comerciales, al estar enorme la fila para lograr un documento que les permita estar dentro del territorio mexicano.

Cabe recordar que sólo en el 2019 hubo 70 mil 302 solicitudes de refugio de parte de migrantes al país y se espera que este año aumente un 50 por ciento más.

Ahora sólo queda esperar que resultados concretos se logra después de la visita de los legisladores, si efectivamente les harán caso a las observaciones que hagan del tema y de entrada se reduce el tiempo de espera a las solicitudes de refugio que ahora tardan entre 6 a 8 meses su aceptación o rechazo, como lo han pedido los diputados federales.

Base de datos…-

Qué bueno que ya no se entregará el dinero en efectivo a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), como lo dio a conocer el secretario de gobierno, Ismael Brito, porque esto implicará que las poblaciones ya no tendrán por qué andar secuestrando alcaldes o familiares de estos para presionar les den un dinero que se gastan en cualquier cosa menos en una obra que necesite la población.

Pero, además, esto acabará con el negocio de muchos funcionarios municipales que daban el recurso por anticipado a cambio de un elevado porcentaje de interés.

Esto permitirá acabar con la corrupción de dicho programa que perdió su sentir desde hace mucho tiempo cuando precisamente se empezó a dar en efectivo a los pobladores, en el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Ahora el llamado del secretario de gobierno a los presidentes municipales es convocar a las colonias, comunidades, ejidos y barrios para que todos puedan tener un espacio de participación en donde se pueda priorizar la obra pública de cada municipio y llevarse a cabo. ****

En la Mesa de Seguridad que encabeza todas las mañanas el gobernador, Rutilio Escandón, se mencionó que en las últimas 48 horas se tuvo saldo blanco, y tanto los delitos de incidencia general y de alto impacto continúan a la baja.***

Los partidos políticos parece que ya están despertando de su letargo, quien lleva la delantera es Chiapas Unido, cuyo líder Conrado Cifuentes Astudillo está bastante activo, renovando todos sus comités municipales, cerrando con un gran evento en esta ciudad capital, para da posesión al dirigente municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Salvo el PRI que está activo con algunas declaraciones en Chiapas, el resto de los partidos en la entidad les está costando trabajo despertar o quizá nunca lo hagan.***