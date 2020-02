Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Paro nacional de mujeres

Todo parece indicar que este 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer se hará de una manera diferente aquí en México, pues desde ya, está la convocatoria de un paro nacional para realizarse “el nueve ninguna mujer se mueve”.

La propuesta es que en esa fecha porque es el siguiente día hábil de la conmemoración, ninguna mujer salga a las calles, ni vaya al trabajo, ninguna niña llegue a la escuela, o joven en las universidades o féminas comprando en ningún lado.

Es decir, se note la ausencia total de ellas en este país #undíasinnosotras y quede claro el mensaje un día después del Día Internacional de la Mujer que como ya sabemos cae domingo y es día inhábil.

Esta convocatoria lanzada por activistas debería ser abrazada por feministas o no, para llevar a cabo este paro nacional de #Undíasinmujeres y que no se usen servicios de plataforma por celular para pedir ningún servicio como comidas rápidas o medicamentos.

De lograrse este paro nacional, se estaría sentado un gran precedente de que se puede lograr la verdadera unidad en todo el país, de ya basta de tanta muerte de mujeres, de feminicidios, de tratarlas mal.

Simplemente se dejaría hacer todo lo que ellas hacen durante un día y ver la importancia de estas en este mundo, más allá de las marchas que harán el día 8 en las diferentes partes del país.

Desafortunadamente no faltan las burlas y así como se está promocionando este paro nacional, en redes también en son de burla están proponiendo un paro de hombres un día después del de ellas.

Es lamentable que algunos hombres aún no tomen con seriedad este tema, este llamado de conciencia sobre el futuro que nos depara, porque las estadísticas ahí están, el número de mujeres que han sido asesinadas, los feminicidios perpetuados, definitivamente algo se tiene que hacer, es momento de levantar la voz de todas y claro está el apoyo de todos, al final ellos son hermanos, padres, familia y deben estar conscientes de lo que sucede.

Base de datos…-

De entrada, son 60 policías que están bajo investigación derivado del desalojo a los alumnos de la Mactumatzá el pasado domingo, el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariego dejó claro que nadie que sea inocente estará en la cárcel por este tema.

Habrá que esperar cuales son los resultados de este proceso, y saber si también de parte de los “alumnos” hay responsabilidad alguna, porque al final hay heridos tanto de parte de los policías como de los manifestantes.

Además, los desmanes continúan de parte de presuntos alumnos, este jueves volvieron abandalizar, esta vez las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada, las razones, para variar se desconoce.

Así que es momento de hacer un ya basta definitivo para evitar este tipo de disturbios que afectan no sólo a las instituciones, sino también a quienes trabajan en ella.

No se dice con ello que quizá no tengan razón en sus peticiones, pero el punto es que a veces ni siquiera se sabe que es lo que están demandando.***

Este jueves se celebró el XV aniversario de la fundación de la Universidad Politécnica de Chiapas, con el rector Navor Ballinas Morales, la cual se está celebrando a todo lo alto, pues la educación que se imparte en ella es de calidad.

Incluso algunos maestros lograron la acreditación en el estándar de competencias EC1165 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Incluso la Universidad acaba de alcanzar el indicador del máximo nivel de habilitación para el Cuerpo Académico al contar con el 100 por ciento de sus integrantes con el grado de doctor.***

Es el colmo, maestros contra maestros, ya que un grupo de profesores integrantes de la Asamblea Estatal Democrática (AED) vandalizó las instalaciones de la Sección 40, hecho que por supuesto molesto, enfadó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), e inmediatamente salió a reprobar el hecho.

Ahora sí machetazo a caballo de espada, porque muchas veces las manifestaciones que los maestros hacen, termina en destrozos a dependencias de gobierno relacionadas con este sector, donde además de provocar daños a la infraestructura, pareciera que les vale un comino la afectación de las personas que ahí trabajan, pues muchas de ellas quedan con crisis nerviosa o encerrados hasta que los maestros deciden liberarlos.***

A partir de ya están los nuevos precios de pasaje de colectivo y tarifas de taxi, habrá que esperar como llueven las quejas, pues no dude que más de un chofer querrá pasarse de vivo y tratar de hacer su agosto en febrero, aumentando de más el precio.***