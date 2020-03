Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

El coronavirus en Chiapas

Chiapas no es un estado aislado, es parte de este mundo globalizado y por ende el coronavirus llegó a la entidad y no precisamente por la frontera sur, como tanto temían los tapachultecos sobre todo, se trata de una joven que vino procedente de Italia y que ya está en vigilancia al igual que sus familiares en su domicilio.

Ya que sabemos que la temida enfermedad está en la entidad, nos toca a todos cuidarnos para evitar ser contagiados y sobre todo no caer en pánico, sino extremar la precaución en los métodos de limpieza.

Además, no realizar compras de pánico, que como es de esperarse al menos en esta ciudad capital en algunas farmacias ya hay desabasto de cubre bocas, alcohol y gel antibacterial, principalmente.

Fue en conferencia de prensa que el secretario de salud, José Manuel Cruz Castellanos confirmó lo que todos temíamos, la llegada de esa enfermedad a esta entidad, pero llegó al parecer vía aérea, mientras los de la frontera temían fuera por esos caminos de extravío ante la llegada de decenas de migrantes que no pasan precisamente por las vías migratorias.

El COVID-19 como se le conoce también a esta enfermedad que ha provocado cientos de muertes alrededor del mundo, por el momento tiene aislada a la joven que estudia en Italia, así como a las 14 personas, entre amigos y familiares con quienes estuvo en contacto.

Lo importante es que ya está detectada este “caso importado” y se están realizando las acciones correspondientes con esta joven que salió positivo con el coronavirus, ojalá haya los medicamentos necesarios para poder atender los casos que se presenten para detectar en primera si se trata de esta enfermedad y en caso de ser positivo, poder atenderlos como corresponde para evitar haya contagios al por mayor en este estado donde el sistema de salud no es óptimo.

Pero, además, se debe fortalecer el cerco sanitario no sólo en los aeropuertos, sino también en la frontera, porque son zonas que hasta el momento están muy descuidados, incluso se dice que sólo les preguntan a las personas de donde vienen y se acabó, sin importar que les respondan que de Italia.

Tapachula y su alcaldesa

Contra viento y marea eligieron a la ahora exsídico, Rosy Irene Urbina Castañeda, alcaldesa de Tapachula, aunque eso causó malestar en algunos hombres regidores, quienes esperaban que de acuerdo a la ley en su artículo 36 quien debía sustituir a Óscar Gurría debía ser un hombre, para respetar el género.

Sin embargo la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, designó a la ahora exsíndico como alcaldesa, a lo que el regidor Isidro Ovando Medina anuncia realizará la impugnación correspondiente por este nombramiento.

Habrá que estar muy pendientes de la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Tapachula, donde dicen algunos irá a salir a Isidro Ovando, quien al parecer esperaba fuera la primera autoridad en ese municipio.

O mínimo quizá escuche reclamos de quienes apoyan a Isidro Ovando o a Yumaltik de León, el otro regidor que aspiraba quedarse sentado en la silla de la presidencia municipal.

A pesar de la presencia de un caso de coronavirus en la entidad, sí habrá clases normales en las escuelas de Chiapas, sólo reforzarán las medidas preventivas necesarias, atendiendo las indicaciones de las autoridades.

Lo importantes es no saludar de mano de beso, incluso las iglesias católicas modificaran el saludo de paz que realizan durante la misa, atendiendo la petición del Episcopado Mexicano.

Otra de las recomendaciones es no utilizar el celular de otras personas, no asistir a lugares concurridos, evitar el contacto con personas infectadas de las vías respiratorias, cubrir la boca al estornudar con la parte interna del codo o pañuelo, limpiar las superficies que se tocan con frecuencia y evitar el consumo de alimentos crudos o con poco cocimiento.

Y sobre todo lavarse las manos con jabón líquido tallándose durante 20 segundos las palmas, dorsos y dedos y secarse con papel desechable.***

Sigue creciendo el paro nacional a realizarse este 9 de marzo de parte de las mujeres, ahora se suman las mujeres integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes aprovechan a denunciar que siguen sufriendo por los paramilitares, quienes ahora son de Morena, antes del PRI, PAN, PVEM y PRD.

Pugnan porque ninguna mujer sin importar el estatus social que tengan, deba sufrir agresión alguna, pues ni las ricas, gobernantes y famosas se libran de ser víctimas de violencia.

Así las mujeres zapatistas se manifestarán este 8 de marzo vestidas de negro y se suman al paro que convocó el colectivo Brujas del Mar para este 9, “porque cualquier mujer, sea una, o unas cuantas, o muchas, que luchen por la vida, deben saber que no están solas. Porque nuestro pensamiento es que, si las ausentes, las asesinadas, las desaparecidas y las encarceladas deben saber que no están solas, pues con mayor razón las vivas que luchan”.

Así este 9 las mujeres que tienen cargo, sea de autoridad autónoma, sea de mando organizativo o de mando militar o de comisiones de educación, salud, tercias y de todos los trabajos que hacen como mujeres zapatistas, “pues nomás no nos presentemos a nuestros trabajos” pero además encenderán la luz en los Caracoles. “Y lo vamos a hacer sin pedir permiso a ningún hombre, sea malo, o bueno, o ni modos”.***