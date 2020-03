Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Las marchas de las mujeres

Esta vez la conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue diferente, a pesar de las marchas que se dieron como siempre y los desmanes que pudieron haberse presentado, hubo mucho mayor participación de ellas en este país, donde ya no dejaron pasar la oportunidad para marchar, protestar por el aumento de la violencia de género.

Ahora ya no fue como el año pasado, donde sólo en los días cercanos a esta fecha se tocó el tema, esta vez todo el año se ha hablado de la situación de la mujer, donde se demanda alto a la violencia de género y justicia para los feminicidios.

Como pocas veces se unieron feministas y no feministas en un solo grito, demandando el respeto de la mujer, del llamado sexo débil, pidiendo lo mismo, el respeto para ellas, para su género.

En Chiapas no fue la excepción, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el sábado hubo una #cadenaFemnista donde diversos grupos, colectivos de mujeres, vestidas de morado realizaron esta cadena en el Parque de la Juventud, en protesta por los feminicidios que se han dado en México.

Para este domingo también hubo manifestaciones, protestando porque se les escuche la voz y sobre todo se tome en cuenta, y sobre todo #NiUnaMas que sufra violencia alguna de ningún tipo y menos pierda la vida.

Todas las conmemoraciones concluirán este lunes con un paro nacional donde #ElNueveNadieSeMueve donde se espera una enorme participación de féminas que no saldrán de sus casa, que no irán a trabajar, que no saldrán al centro, que no harán nada ni en casa ni en su centro de trabajo para que se note la ausencia de estas.

Muchas empresas y dependencias se están sumando a este movimiento, otros están denunciando que serán sancionadas si faltan al trabajo este lunes, pero en términos generales se espera una alta participación de ellas, porque la protesta es general y va más allá de las banderas “exclusivas” de las feministas.

Este movimiento es de mujeres y para mujeres, donde la demanda generalizada es un solo propósito: alto a la violencia de género.

Base de datos…-

“La búsqueda de terminar con la brecha de género no es una simulación, es la acción constante de generar justicia y bienestar para las mujeres”, precisó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Expresó que el impulso de acciones a favor de las chiapanecas se realiza por convicción, por ello, su gobierno es un aliado de las mujeres, reconoce y necesita de su talento porque son un motor indispensable para el avance de la entidad, México y el mundo. ***