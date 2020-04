Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

La crisis económica

Entre la batalle de quédese en casa y la indiferencia social, aumenta el problema de la crisis económica en la entidad, porque aunque pareciera que no se está tomando en cuenta las indicaciones de las autoridades, sí está bajando la afluencia de gente en la calle y eso aunque es un punto positivo, está afectando a quienes todavía salen a vender sus cosas en la vía pública.

Será interesante saber cuáles son los apoyos que ofrecerá el gobierno federal, que lo más seguro irá enfocado a las empresas, pero también debería ser tomado en cuenta los pequeños comercios y todavía mucho más allá, esa gene que no está inscrita en ningún padrón, que vende lo que puede y como puede y que ahora se ve severamente afectada.

En tanto en esta ciudad capital, las rutas de colectivos y transporte público en general sigue laborando con normalidad, aunque ya está la queja de parte de ellos por la falta de pasaje en sus unidades, pues la gente en su gran mayoría le está cayendo el 20 de que significa ser contagiado de esta enfermedad, sobre todo luego de las fuertes imágenes que se vieron en redes sociales de lo que sucede en Ecuador.

Sólo falta esperar que los dueños de los colectivos, de los taxis no estén pidiendo la cuenta completa, sabiendo que la situación está muy difícil y quizá los choferes no alcancen a obtenerla ni trabajando todo el día.

Y dentro de esta situación más que extraordinaria se han visto historias realmente conmovedoras, pues mientras por un lado hay que gente que busca aprovecharse para robar centros comerciales, estas las personas que donan comidas a quienes saben que viven al día.

En la entidad, el DIF-Chiapas está donando paquetes alimentarios a empacadores voluntarios, llevándolo hasta la puerta de su casa, mientras en cada municipio tratan de llevar la cuarentena como mejor la entienden.

Aguilar Castillejos, el imprudente

En plena emergencia por el Coronavirus, el delegado en Chiapas de los programas de Bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos tuvo la brillante idea de llegar a todos los municipios donde se comenzaron a pagar las pensiones de adultos mayores, una situación que retrasó hora y media un protocolo de 45 minutos.

La molestia crece porque los abuelitos no quieren escuchar un discurso que ya les dio y le está cumpliendo el mismo López Obrador y no toleran que un funcionario con ínfulas de poder y megalomanía, quiera atribuirse un mérito que no le corresponde.

Aguilar Castillejos recorre todos los municipios donde se tiene programada la entrega de la pensión bimestral a los adultos mayores y con ello los expone a contagiarse del Covid 19.

No hay razón de su discurso, de esperarlo 2 horas para volver a escuchar lo trillado, para llevarse unos aplausos que no le corresponden, para pagar con vida el precio de verlo y escucharlo.

Una cosa es la necedad del Presidente, otra muy distinta, la imprudencia criminal de Aguilar Castillejos.

Base de datos…-

Como no es campaña no se saturan las redes de fotos entregan despensas a las personas que más lo necesitan, que ahora la gente lo necesita y no le importaría que llevara el logotipo que fuera.***

En Berriozábal, fue de los pocos lugares donde los abuelitos fueron ubicados con Susana Distancia, para evitar se contagien del Covid-19, y es que es obligatorio lleguen a recoger su apoyo de forma personal.**

Este jueves en la entidad no hubo ningún registro de caso positivo por Covid-19 en la entidad, por lo cual se mantiene Chiapas con 15 confirmaciones.