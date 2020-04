Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

**Los nuevos héroes**

Entramos ya en la segunda fase del coronavirus Covid-19 y con ello vienen nuevas complicaciones, por eso debemos quedarnos en casa, ya que como lo han dicho las autoridades de salud, será la primera semana de mayo cuando México entre a la fase 3.

Cuando estemos en esa fase los héroes serán los médicos y las enfermeras; seres humanos que a pesar de tener una familia tienen el compromiso de ayudar al prójimo, por eso no se vale que algunas personas los agregan, los insulten o los vean como bichos raros por miedo a ser contagiados.

Como si ellos fueran la única fuente de contagio en este mundo. Por eso ahora son agresivos, insultados incluso les han aventado hasta cloro o no les dan el servicio de transporte público.

No es justo porque si uno de los que agraden terminan infectados de coronavirus y no precisamente por culpa de un personal médico necesitará precisamente de ese grupo de personas que ahora son vistos de muy mala manera.

Debemos ser conscientes que ellos son héroes y que no están buscando reconocimiento alguno, sino simplemente hacer su trabajo y ello significa salvar vidas, por eso lejos de tratarlos mal, debemos reconocer cada minuto el trabajo tal loable que realizan en pro de la ciudadanía.

Esperemos que la agresión hacia el personal médico no aumente y de ser así que las autoridades castiguen con todo el peso de la ley a quienes lo cometan, porque no es posible que en otros países son considerados verdaderos héroes y aquí en el país son agredidos.

Donación de salario

El gobernador, Rutilio Escandón, pidió a todos los funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado donarán voluntariamente el 100 por ciento de sus sueldos del mes de abril, y posteriormente el 50 por ciento mensual, hasta que la emergencia sanitaria por Covid-19 se haya superado.

En su mayoría han dicho que sí, pero más de uno ha dejado claro que no será el total de lo que ganan, sino un porcentaje; aunque definitivamente esta es una buena medida, también sería importante que los funcionarios de gobierno acataran al 100 por ciento las indicaciones de salud y evitar obligar a los empleados a ir a las oficinas como aún sigue pasando en varias dependencias donde a pesar de no hacer mayor cosa o poder hacerlo desde casa, siguen trabajando en las dependencias.

Base de datos…-

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz, junto con otros diputados propusieron iniciativa para poder llevar a cabo sesiones en línea y atender así asuntos que por su naturaleza no pueden postergarse, esto en caso de contingencias sanitarias o ambientales, por situaciones de seguridad pública y por situaciones de emergencia.

De ser así el Congreso del Estado podría realizar sesiones ordinarias y extraordinarias bajo la modalidad en línea y para ello buscará crear una plataforma de internet, así como claves de acceso personalizado y correos institucionales certificados, para cada uno de los 40 diputados, que permita la celebración de sesiones virtuales, además garantice que las mismas sean transmitidas en vivo.***

La diputada del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, se sumó a la iniciativa del gobernador y donará su sueldo para ayudar al tema del Covid-19, además llamó a sus compañeros a hacer lo mismo. ¿Habrá que esperar cuántos dicen sí?***

En Tapachula, la alcaldesa, Rosa Irene Urbina Castañeda está muy activa buscando la prevención para evitar el contagio del Covid-19, sobre todo porque hay alta presencia de migrantes, por eso han estado sanitizando no sólo la alcaldía, sino también los parques.***