Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

¿Quién tiene la culpa?

Celebraciones, ferias, peregrinaciones, cualquier pretexto es bueno para algunos para poder salir del auto confinamiento que han pedido las autoridades de salud que estemos; más de una vez se ha visto en redes sociales a gente festejando, sin importar el mínimo cuidado de la sana distancia.

Pareciera que esa gente se siente inmune, las colas de los bancos se siguen viendo amontonada, lamentablemente las personas no están respetando la cuarentena, aunado a que muchos han estado tomando estos días para visitar a sus familiares, cuando la indicación es quedarse en casa, no salir para nada, más que para lo básico y uno por familia.

De acuerdo a las autoridades de salud, estamos a días de entrar ala Fase 3, pero parece que muchos no toman conciencia de eso y lo traducen a casi casi salir de casa, cuando es todo lo contrario, es días de estar más protegidos para que así todos tengan la oportunidad, en caso de enfermarse, de poder acceder a los aparatos médicos que requiera.

No se puede olvidar que lo peor está por venir, por eso es necesario que se apliquen sanciones más severas a quienes se salen de casa, quizá hacerle lo que hacen en otros estados, hacerle firmar a quienes andan en la calle que renuncian a un respirador en caso de necesitarlo, porque ellos mismos están buscando contagiarse del Covid-19 al no estar en confinamiento.

Claro está que no es una situación fácil, el encierro a nadie gusta, pero ha quedado más que obvio, que es por necesidad y sobre todo para poder salvar la vida de uno, porque si las cosas se complican, no será 40 días, podrían ser muchos más que deba uno quedarse guardados para poder seguir con vida.

Si los que pueden se quedan en casa, permiten que los que tengan necesidad de salir lo hagan corriendo menos peligro de contagiarse, es hora ya de tomar conciencia de que se está cuidando la salud personal, no la del vecino, por esa razón es mejor hacer caso a las indicaciones.

Por además si hay denuncias de que falta supuestamente material para atender el coronavirus, es una alarma más para evitar enfermarse y poder salir adelante, por ello se debe sancionar con todo el peso de la ley a los inconscientes que salen por gusto y terminan infectándose.

Base de datos…-

El Gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a los partidos políticos en Chiapas a entregar sus prerrogativas o parte de ellas, para con esos recursos, comprar ayuda alimentaria para los más pobre de Chiapas.

El primero en decir que sí, claro que por supuesto, fue Morena, de Ciro Sales Ruiz, el millonario líder estatal que podrá sufragar sus gastos operativos abril, mayo y junio si es posible, sin el menor problema.***

Luego lo hará Chiapas Unido, de Conrado Cifuentes Astudillo, porque sus vínculos a Palacio de Gobierno son tan obvios que ni modos que se niegue a entregar sus millones mensuales que les toca por ser la penúltima fuerza política en Chiapas, que no dejan de ser más que los que tienen fuerzas “históricas” como PAN y PRD juntos.***

Y desde este se visualiza que el PRI se va a negar a entregar su dinero mensual, porque Julián Nazar Morales va a alegar que de ello dependen “cientos de miles” de familias que engrosan las filas laborales del otrora partidazo, del cual ya no queda ni la sombra y pedirán como lo ha hecho a nivel nacional, que se sepa las reglas de operación de dicho recurso.***

Ni PAN, ni PRD y muy posiblemente, tampoco PT hagan eco del llamado: les importa más seguir en la “teta presupuestal” que sumarse con lo mejor de cada uno a este momento histórico, sobrevivir primero ellos, antes que ayudar o quizá porque ya no alcanzan ni prerrogativas; y del Movimiento Ciudadano, como perdió el registro no recibe dinero, así que no hay que compartir.***

Y viene lo mejor: una reforma al Código Estatal Electoral permitirá hacer un ajuste en el tema presupuestal por acuerdo unánime de las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, IEPC y el propio Tribunal Electoral para que todo el dinero a utilizarse en lo que resta del 2020, se destine a las ayudas sociales que se habrán de necesitar para palear la carestía de la vida en tiempos de pandemia.***

Ya se conoce el nombre del siguiente alcalde a ser desaforado por desacato y por poner a toda su población en situación de riesgo: José López López, de San Juan Cancuc y el de Venustiano Carranza, quienes prefirieron omitir el llamado del Gobernador a cancelar eventos masivos y desatendieron el llamado del Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos a suspender su feria, cortando la energía eléctrica a la torre repetidora de Telcel, para que nadie tuviera internet y, con ello, acceso a las redes sociales, mientras cerraba su celebración sábado y domingo.

Por eso que bueno que el encargado de la política interior de la entidad afirmó que se fincará responsabilidad a quien haga eventos masivos.***