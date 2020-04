Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Un magisterio que no está a la altura de Chiapas

Este lunes iniciaron las “clases” miles de estudiantes en todo el país, pero ahora de forma diferente, no podrán asistir a los salones de clase, lo harán de forma virtual y para ello se están promocionando los horarios en que pasaran en las televisoras de sistema abierto, en radio o quienes tengan internet.

Sin embargo, no todos están conformes con esta forma de enseñar a los niños, en primera porque no todos los alumnos tienen acceso a una sola de las formas de aprendizaje sobre todo en las comunidades indígenas de esta entidad; en segunda muchos padres de familia no tienen la paciencia para apoyar a sus hijos, más que la verdad.

Como era de esperarse, los maestros de la CNTE pegaron el grito en el cielo y dicen no estar de acuerdo con esta enseñanza, mejor debería decir que como son puras marchas y plantones no se han capacitado y más de uno de los profesores no tiene ni idea de cómo usar la tecnología que ahora puede salvar el ciclo escolar.

Aunque no hay que olvidar que desafortunadamente Chiapas está “acostumbrado” a tener largas ausencias de los maestros en las escuelas porque se les ocurre hacer marchas, plantones, juntas, así que ya tienen “experiencia” en como recuperar clases perdidas en menos que canta un gallo.

Esta idea de apoyar a los alumnos es importante, pero también es cierto que no todos podrán hacerlo por falta de herramienta, muchos no tendrán internet, ni computadora, celular o Tablet o cualquier otro dispositivo, unos más no llegarán a televisión y otros no tienen radio, y una buena parte ni siquiera sabe que ya hay clases “virtuales” en los diferentes medios antes mencionados.

Lo más seguro será que muchas escuelas empezarán donde quedaron antes de la pandemia y lograrán ver del temario lo que alcancen en los días de clase, porque hasta ahorita nadie ha hablado de aumentar días de clases, de mover la fecha en que concluya el ciclo escolar, hasta ahorita dan por entendido que los alumnos en general recibirán la enseñanza por tele, radio o internet.

Claro está que los papás deben jugar un papel fundamental en el apoyo a sus hijos, pero si hablamos de comunidades indígenas, muchos papás no tienen la fortuna de saber leer o escribir, menos saber matemáticas o ciencias naturales y se queda como al principio, a esperar hasta que el maestro pueda llegar al salón de clases y enseñe lo que dice el temario.

En las ciudades las cosas son diferentes, los alumnos están conectados a internet y apoyados de diversas plataformas reciben la enseñanza sin mayor problema; habrá que esperar cuál es el resultado final.

¿Y dónde está la Profeco?

Es el colmo, la Delegación Chiapas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está por recibir un exhorto de parte de los legisladores locales para que se pongan a trabajar y eviten el aumento de la canasta básica.

Estará de acuerdo que esa es parte de sus obligaciones, pero como no lo hacen, la diputada Ana Laura Romero Basurto, propone este punto de acuerdo a ver si así se ponen a trabajar e inspeccionan no se aumente los precios de los productos básicos en esta contingencia.

Ciertamente, esta delegación federal comenzó su proceso de desaparición desde el gobierno de Vicente Fox. Hoy es una simple oficina de representación, sin ninguna capacidad operativa de vigilancia y protección al consumidor, un membrete que se nombra en el espectro público, nada más porque alguna vez existió y hoy no tiene razón de ser, es más, ni domicilio oficial tienen, para acabar pronto.

Base de datos…-

El trabajo del Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos ha sido efectivo en términos de operatividad, para poder transitar la emergencia sanitaria con todos los alcaldes haciendo la parte que les corresponde. Pronto sabremos la suerte que correrán los alcaldes de Venustiano Carranza y de San Juan Cancuc, pero lo más previsible es que el Congreso del Estado ejerza su facultad y cambie a esas primeras autoridades que cometieron el error de relejar las medidas sanitarias contra el Covid-19.

Si alguien ha sacado la casta, si con alguien han tenido que hablar las primeras autoridades para seguir el rumbo de la crisis, ha sido con el encargado de la política interna que tiene todo el respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.***

El Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos tendrá, una vez pasada la crisis sanitaria del Covid 19, mucho qué explicar en términos del costo total de esta pandemia en Chiapas, la reconversión hospitalaria para crear Clínicas de Atención a Emergencias Respiratorias, la compra de ventiladores mecánicos para soporte vital de los enfermos graves y todos los insumos que requieren los trabajadores del sector, pero, especialmente, la selecta lista de proveedores y contratistas que han visto correr un torrente de dinero extraordinario para hacer frente a la pandemia, pero del cual tendrá que dar cuentas, explicaciones y ofrecer mucha información al respecto, porque hay muchas dudas al respecto.***

En Chiapas, sin duda, deben endurecerse las medidas de sana distancia y radicalizar las posiciones de la autoridad, porque llevamos un mes de auto confinamiento en casa y la gente está comenzando a relajar las disposiciones sanitarias, el error que han cometido naciones como Italia y España, que vieron disparar sus casos de emergencias porque distendieron las medidas, argumentaron teorías y complots y renegaron la veracidad científica de una pandemia mundial que ya alcanza los 170 mil muertos en todo el mundo.***