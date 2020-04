Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

La ignorancia mata

Por todos lados se ha visto como cientos de ignorantes atacan, de una u otra forma, al personal médico que está trabajando en el frente de batalla de la pandemia del Coronavirus, ignorantes que no se atreven a indagar, que prefieren discriminar, que no están lejos de necesitar de enfermeras o enfermeros del sector salud cuando se contagien del Covid-19 y sean ellos, los últimos que estarán tomándoles la mano cuando ni el respirador artificial les funcione y dejen de existir para alivio de la misma humanidad.

Es lamentable, terrible, digno de las más grandes estupideces que puede realizar el ser humano, discriminar a alguien que da su mejor y mayor esfuerzo todos los días por cuidar a las personas que libran una batalla por la vida desde la cama de un hospital, del cual, salen, precisamente por la dedicación y sentido humano que tienen esas personas con esos extraños a los que se llaman pacientes.

Muchas veces un enfermero, un doctor, una mujer que trabaja en una clínica, un hospital, un centro de salud, realiza una jornada doble de trabajo, más en estos tiempos de crisis sanitaria, que se requieren de experiencias, compromisos y amor al prójimo que se encuentra a flor de piel en los profesionales de la salud. Y sobre todo, van los ignorantes, esos trogloditas que no tiene argumentos, no conocen el temor a Dios y los agreden desde la profundidad de su ignorancia, porque no quieren infectarse.

El primer caso se conoció cuando un grupo de imbéciles bañó con cloro a enfermeras que abordaron el autobús, en Guadalajara, Jalisco. Luego, una pareja agredió a una enfermera de una clínica particular “porque les llevó el virus” hasta la puerta de su casa, solamente porque estacionó su coche enfrente de su vivienda, mientras hacía un mandado.

En fin, las expresiones de odio, discriminación y plena ignorancia, se producen en el anonimato, en la desintegración social de unos cuantos que no están viendo la situación completa, que creyéndose inmunes al virus, van a conocer su suerte cuando a esa enfermera que agredieron, que discriminaron, que le negaron el aplauso de reconocimiento por su labor, la que hoy está salvando vidas, la verdadera razón y vocación de una persona, sea precisamente el último rostro que verán cuando jalen aire y la vida se los niegue, porque así es la vida, te da esas pequeñas volteretas para centrarte en el pedazo de realidad que te toca vivir.

Mientras, la Jefa de Enfermería del IMSS, la Jefa Fabiana, ya comenzó un proceso de reconversión de la mentalidad retrograda de un número ínfimo de mexicanos que no entiende la labor que hoy realizan todos los médicos, enfermeras, camilleros, especialistas, y todo aquel que presta conocimiento, sus manos o su propia vida para salvar a otros.

Ha funcionado muy bien, ha visibilizado una crisis que comenzaba a generarse en el oscurantismo de mentes estrechas que no comprenden la dimensión de la crisis en la que estamos inmersos y que sólo juntos, podremos salir adelante.

Aquí en Chiapas, no estamos exentos, hay muchos incrédulos que no quienes reconocer que la pandemia nos está matando, en verdad, que lo peor está aún por venir en las próximas semanas.

A esa parvada de ignorantes, de ignorantes atrevidos, temerarios y estúpidos, hay que dejarles en claro que el Covid-19 va a dejar mermadas a la población mundial, hará su efecto purificador entre las familias chiapanecas, pero ojalá no les toque padecerla con gravedad, porque será lastima no poder decirles que su ignorancia, también mata.

Base de datos…-

Sin oposición política real, pensante, inteligente, articulada, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en lo que pudiera ser otro de los escenarios ideales de su gobierno, marcando una agenda, materializando todas sus políticas públicas, redefiniendo la administración y orientando su gobierno hacia los más pobres.

Bueno, tan imponente se ve dentro de México en términos mediáticos, que le pone los altos al BID, al empresariado, al Banco de México, entrega 75 mil millones en 3 millones de créditos a la palabra y se posiciona como uno de los presidentes que prefiere apoyar a la clase media baja, antes que a los que siempre han sido “rescatados” en tiempos de crisis.***

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas demostró su habilidad política al reiterar el llamado a los partidos políticos a donar sus prerrogativas en un año no electoral y lanzó la bolita a la autoridad electoral que ni tarda ni perezosa reaccionó con el argumento jurídico de que era imposible.

Lo cierto es que el juego de la democracia política chiapaneca también tendrá que sufrir profundas transformaciones, sobre todo porque de lado de la sociedad, están los mayores intereses que empuja con mucha determinación la 4T.

No se pueden entregar los dineros públicos de los partidos, pero en el enredo, tendrán que llevar la penitencia, porque, aunque se modifique el calendario electoral, los chiapanecos van a presionar sobre el sistema de partidos hasta llevarlos a la extinción.***

El Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos tiene una ventaja sobre los otros miembros del gabinete: ahora conoce Chiapas como no lo conocen, por ejemplo, tres compañeras suyas: Katina de la Vega, de Turismo, Mary Ross Bonifaz, de SEMAHN y Rosa Aidé Domínguez Ochoa, de Educación, que antes y después de la pandemia, significan lo mismo que nada y sobre esa lógica siguen, dejando pasar la oportunidad de hacer algo útil, inteligente, durmiendo la mona, pensando en la inmortalidad del cangrejo, sin trascendencia, ni relevancia.***