Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

AMLO, el sin rival

Experto lector de la realidad política nacional, un profesional de los reflejos mediáticos desde el poder y un curtido fajador ante adversarios reales e imaginarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador es, como aquel refresco embotellado oaxaqueño, un político “Sin Rival”.

Y lo digo porque después de las elecciones del 2018, la oposición que representaban PAN y PRD está completamente diluida, sin figuras claves o de peso político al frente, totalmente desarticulados, representaciones testimoniales en el Legislativo y con un pensamiento que va detrás de los pasos que el presidente va marcando.

El PRI, asumido oposición desde el proceso interno de selección de su candidato presidencial, el malogrado José Antonio Meade, no ha podido desde el Senado de la República, a donde se refugió con la figura que representa Miguel Ángel Osorio Chong, ser fuerza suficiente para equilibrar las decisiones presidenciales.

Así, sin nadie en el horizonte político, la 4T de AMLO avanza en la dirección de quiere y construyendo un escenario de bienestar que el tabasqueño configuró en su cabeza durante 18 años, en tres elecciones presidenciales, que está dispuesto a lograr y que hoy toma otro rumbo definitorio al otorgarse facultades para modificar el presupuesto, extinguir fideicomisos y orientar todas las baterías a la protección de los más desprotegidos.

Nadie en su sano juicio, en plena cumbre de popularidad, se atreverá a contradecir una lógica de gobierno que conviene a las mayorías: al grueso de la base piramidal que conforman 30 millones de pobres y 90 millones de “clasemedieros” que están de acuerdo en que algo les toque en la nueva repartición del pastel nacional.

Por supuesto que esta lógica de gobierno no gusta a todos, especialmente a quienes hacían negocios con el poder político y sobre todo, a quienes se les cerró el torrente de recursos públicos sangrados desde la enorme grieta de la corrupción.

El cambio de paradigma político está en el momento clímax, sin nadie que se oponga, avanzando de lleno a la próxima elección, la intermedia, la que podría darles mayorías absolutas para incluso quitar los frenos constitucionales de la reelección y dotar al ejecutivo de más superpoderes.

Y claro, nadie tenía prevista la astucia de los chinos de soltar un virus mundial paralizante de la dinámica social de consumo, producción y riqueza.

Pero es cierto, les “cayó como anillo al dedo”, porque ahora la 4T tiene camino abierto para, con la lógica de fortalecimiento del mercado interno que permita una futura e inmediata reactivación económica, capacidad de compra de las familias, dicen, poder redistribuir a sus anchas el dinero público, hacerse presentes en cada hogar y dar a cada uno de sus miembros, un pedazo de país convertido en beca, crédito, pensión o salario mínimo.

Base de Datos…-

El Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Chol Ramírez Guzmán confirmó que dio positivo a la prueba del Covid 19 y se convirtió en el primer caso dentro del gabinete legal que se infecta de la pandemia mundial. Nada más anotar que participó, a principios de la semana pasada, en la reunión de gabinete legal y ampliado, que encabezó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y puso “nerviosos” a más de uno de sus compañeros por el riesgo de contagio.***

Por cierto, los llamados a misa del Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos comienzan a hacer crisis por la debilidad del mensaje, porque a la par de su elocuencia tabasqueña al hablar, no logra “conectar” con los chiapanecos que necesitan identificarse con quien les pide quedarse en casa. Es decir, los términos, el modismo, el estilo, la forma en cómo habla, no corresponde con Chiapas y los chiapanecos, sin que ello signifique que no ha tenido su efecto. Quizás, aunque se resistan, sea la hora de endurecer el mensaje, plegarse ciento por ciento al esquema técnico y dejar de intentar quedar bien con todos. Antes de que sea demasiado tarde.***

Lo que se vio en Ecatepec, Estado de México, con la irrupción de familiares en el Hospital “Las Américas” hasta la parte trasera donde almacenan los cadáveres por Covid, es sólo un pixel de la enorme fotografía nacional que está conformando la tragedia de la pandemia en las regiones más pobres del país. No por pobre tendría que ser necesariamente la más ignorante, pero lo que vimos confirmó la regla y vimos las consecuencias de que, días antes, las autoridades clausuraron fiestas clandestinas, XV años en vía pública, reduciendo la ignorancia con el uso de la fuerza pública, simplemente porque hay quienes, a estas alturas de 244 mil muertes en todo el mundo, no creen en la letalidad del virus.***