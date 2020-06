Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Jornada nacional de sana distancia: ¿y todo para qué?

La Jornada Nacional de Sana Distancia fue el máximo esfuerzo por contener de manera colectiva la propagación de un virus que modificó nuestra realidad absolutamente, pero para decir la verdad, terminó por no funcionar, precisamente por lo que el mismo Hugo López Gatell admitió en su última conferencia de prensa: la necesidad, en un México tan desigual, nos sacó de nuestras casas, porque más de 38 millones de familias mexicanas pobres no pudieron soportar más allá de los 3 meses confinados.

Más allá de curvas aplanadas, de expansión hospitalaria, de un baile de cifras, modelos estadísticos, pronósticos y conferencias de prensa, el Covid cabalga a sus anchas en toda la sociedad mexicana, entre quienes de plano decidieron no creer en la pandemia hasta quienes, con temor, tuvieron que salir de sus casas y exponerse al contagio, rogándole a Dios no solamente que sus enfermedades paralelas terminaran por no matarlos y que hubiera un respirador mecánico para ellos.

Lo único que se puede rescatar es que por fin, al parecer, se borraron las fronteras de las derechohabiencias, por fin se eliminó el último argumento de racismo y segregación en la vida institucional mexicana que terminaba por separarnos como mexicanos, paradójicamente en uno de los escenarios donde todos terminamos por ser iguales: la cama de un hospital.

Ahora debemos volver a retomar nuestra vida dentro del marco de una nueva “normalidad”, aquella que nos obligue a la sana distancia, la que debemos estar sanitizando a cada rato para romper la grasa que transporta al virus, fijarnos donde ponemos la mano y usar cubrebocas todo el tiempo, mucho más allá de discusiones, debates y posiciones que terminaron por no servir en absolutamente nada.

¿A dónde vamos en esta nueva normalidad, de puertas semi abiertas para mexicanos y chiapanecos que no terminamos de entender que todo cambió allá afuera y que ―preparados o no― no nos podemos negar?

Vamos a recuperar lo poco que queda de nuestra confianza en el mundo laboral, pelear contra corriente en un descampado de falta de empleos, para una mayoría, a una invisibilidad dirigida para no acceder a la oferta de apoyos gubernamentales específicamente dirigida a militantes y activos de Morena.

El discurso de “primero los pobres”, vuelve marginales a quienes, situados en el sector medio, entre los no tan pobres y no tan ricos, viven en los altibajos de tener para comer un día sí y luchar por llevar algo a la mesa al día siguiente.

Vamos a nuestra realidad, la cruda, real y difícil que enfrentamos todos los días. Cierto, ya la hemos vivido antes y la hemos superado. Cierto, estas son condiciones sensibles para la autoridad avocado al caso y cierto, con un acceso a las redes sociales que nos tamiza a todos en un imaginario de oportunidad que si no logras conseguir una, por lo menos tienes el acceso al mundo virtual para gritar a los cuatro vientos que los que te representan, te ignoran.

Toda la Jornada Nacional de Sana Distancia fue un esfuerzo colectivo que terminó, como la canción, siendo innecesaria, es decir, tanto esfuerzo, para qué.

Base de datos…-

El acceso de los nuevos estudiantes de la Universidad Politécnica de Chiapas fue un éxito en su sistema en línea. Por supuesto que la oferta educativa ha sostenido su calidad y es destacado que cada vez más chiapanecos quieran cursar su ingeniería en una de las escuelas con mayor prestigio en el sur sureste del país. El reconocimiento por sí mismo, se da cuando una mayoría, coincide en que la UP es de las mejores de Chiapas.***

El Fiscal del Ministerio Público del Simojovel fue sacado de aquel municipio con el abordaje que se hace en casos de Covid y aunque todos allá dicen que lamentablemente ha fallecido, el vacío de la información ha generado una serie de especulaciones que tiene a la Secretaría de Salud haciendo una cadena de contagios que comprende a todos los contactos de un personaje público que, por la naturaleza de su cargo en la zona, comprende a más de mil gentes en las últimas dos semanas. A eso, se le llama, gestionar mal una crisis que cuando salta a los medios, como los virus, se vuelve exponencial.***

El doctor Alberto Cundapí Núñez, director general del ISSTECH ha devuelto a ese instituto, el sentido humano, el compromiso con el chiapaneco, del cual estuvo muy alejado en los últimos tiempos.

Más recientemente, el Doctor Cundapí ha realizado gestiones para que el servicio de hemodiálisis a pacientes con necesidad de este servicio, lo reciban en el marco de que todos tienen derecho a un sistema de salud que le salve la vida. Y lo mejor es que Cundapí no necesita estar todos los días en una conferencia de prensa para demostrar compromiso, profesionalismo y sensibilidad.