Jaque Con Dama / Irma Ramírez Molina

Un gobernador caminando

Ha sido un asunto de resistencia, de aguantar los embates desde esquinas no esperadas, pero firme en el propósito de hacer bien las cosas, correctamente, sin tanta faramalla como en el pasado, que sea útil a los chiapanecos, estando a la altura.

El gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, ha dado el primer paso en la siguiente dirección de su gobierno, salir a buscar a los chiapanecos, demostrar que con medidas de sana distancia, se pueden evitar los contagios, contraer el virus y hacer vida en el espacio público.

Y qué bueno que decidió caminar solo, sin el lastre que significa Carlos Morales Vázquez en Tuxtla Gutiérrez y dándole el espaldarazo al desgastado Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, reconstituido ahora que corrió al Doctor Ermilo Domínguez y con ello, borró la sombra que lo acosaba de cerca.

No es el estilo de Escandón llamar la atención, eso lo sabemos todos, pero salir a la búsqueda intencionada de casos de Covid-19 en una ciudad que terminó por entender la gravedad del asunto hasta que vio la muerte merodeando su vecindario, es una forma de demostrar apoyo directamente a quien lo necesita.

Luego del “affaire” que significó que Cruz Castellanos erosionara de más la imagen del doctor chiapaneco (él es tabasqueño), mediante conferencias de prensa estériles, donde no logró siquiera ser una caricatura malograda de Hugo López Gatell, el gobernador reconstituyó el sentido de esperanza entre los chiapanecos, en el momento exacto, en el momento preciso.

Ya no tiene sombra

Y entonces vino el reconocimiento del Subsecretario de Promoción de la Salud a nivel federal, del hombre del momento, el punto crítico de la 4T en esta pandemia, Hugo López Gatell, primero al gobernador Escandón, luego a Cruz Castellanos, a la Doctora Jarquín y finalmente, “cuando estuvo en su momento”, a Ermilo Domínguez, el hombre crítico, el científico de verdad que le pisaba los talones al tabasqueño.

El Doctor Ermilo (tampoco una perita en dulce, ciertamente) se convirtió en el contrapeso al interior de la Secretaría de Salud para las pretensiones desbordadas, “Napoleónicas” de Cruz Castellanos, conocido por su mal carácter, por asumir una postura, por momentos grosera, para ocultar su falta de capacidad, su inexperiencia y su muy particular “talante” para tratar a las personas, que hoy no viene al caso y no importa de más.

Ahora el verdadero sanitarista está fuera del circulo dónde se tomaban decisiones en estos momentos de crisis y salvo porque ya no lo estamos viendo en el espectro mediático, Cruz Castellanos se dispone a representar el peor momento en el sector salud chiapaneco y aquí estaremos para dar cuenta de ello.

Base de datos…-

Completamente recuperado, el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos volvió a tomar el control de la agenda política de Chiapas y en el marco de la nueva realidad, se verá más seguido en pantallas, porque la telepresencia es ahora lo que está de moda, incluso, en materia de gobernabilidad, avances, diálogo y construcción de acuerdos. ***

Hace un par de semanas, el alcalde. Carlos Morales confirmó que Tuxtla tendría otro préstamo (se entendió y se infirió) con la banca comercial por más de 50 millones de pesos con cargo a las ministraciones de un fondo federal seguro, durante 2020 y 2021.

Pero muy dado a su estilo opaco de gobernar, esta es la hora en que ni los quinquirrines sonando por toda la ciudad, ni la información que corresponde y debe a los tuxtlecos. Y del cabildo, ni hablemos, todos andan en su propia campaña ***