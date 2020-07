Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Un Auditor en el desierto

Uriel Estrada Martínez es un predicador en el desierto: Chiapas ocupa los últimos lugares en cuanto a rendición de cuentas, el “petate del muerto” de las Cuentas Públicas de los Ayuntamientos es simple y llana “letra muerta” que no tiene respaldo institucional, legal y jurídico, para aplicarse contra quienes están en la obligación de sujetarse a ella.

El Auditor Superior del Estado convirtió a esa oficina en un membrete, en un mero trámite y sí tenía algún peso más allá de lo político administrativo, las recientes leyes electorales lo dejaron sin margen de maniobra para presionar a los alcaldes a rendir cuentas, porque ya no será requisito para seguir en el poder o acceder a los gobiernos locales chiapanecos.

La ASE debiera ser un ente de verdad que regule, vigile y evite que la administración municipal se convierte en el congal en que se han convertido algunos Ayuntamientos de Morena que son mayoría en Chiapas.

Pero el manejo discrecional que Estrada Martínez le ha dado a la Auditoría, es el principal riesgo: los alcaldes saben que pueden “negociar” con un extremo del partido y del poder, que de ahí no saldrán sanciones, que los apercibimientos son tan endebles como la falta de rigor legal con el que se argumentan y que las aspiraciones del Auditor ―las partidistas― lo obligan a “portarse bien” con todo aquel que le pueda deber un favor cobrable en el futuro.

De la ASE no se tendrá mayores noticias que son sean el simple trámites burocráticos para entregar “cartas blancas” a los alcaldes en funciones con miras a reelegirse.

Uriel Estrada, no está ahí por su capacidad técnica como experto en administración pública, sino como un excelente publirrelacionista que alcanzó por fin una posición relevante, la cual está usando para sus planes futuros en el escenario local.

El Auditor garantiza para la 4T, normalizar lo que ellos consideran plausible y con ello, me refiero a los temas de corrupción que sin duda se darán en este escenario político de gobierno de transformación y regeneración nacional, para lo cual lo pusieron ahí, como un predicador en el desierto de las medias verdades.

Base de Datos…-

El rector de la Unicach, Rodolfo Calvo, tiene el respaldo de decenas de maestros, luego de que la dirigencia del Spaunicach quisiera obligarlo a recontratar algunos maestros despedidos por malos elementos.

Así diversos grupos reiteraron su apoyo al rector para que no caiga en la presión de este sindicato pues consideran que “el sindicalismo es una acción que protege los derechos de los trabajadores, no a los acosadores, que además se convierten en delincuentes al violentar por su condición de poder sobre las estudiantes”.***

María Mandiola Totoricagüeña, la titular de la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado, allá a dónde va, dice que será la próxima Presidenta Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que para eso tiene dinero, relación con el poder y resultados.

Se le cree lo del dinero, se duda mucho de su conexión política y que ello le sirva de algo en una sociedad cada vez más despierta y con acceso total y pleno a las redes sociales.

Lo que si de plano es una vil mentira, es eso de los resultados, porque brilla, precisamente, porque nadie conoce de su trabajo al frente del feminismo institucional que tanta falta hace, pero tiene hoy a la peor representante de los últimos tiempos ***

Muy bien la Secretaria de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges, que al mismo tiempo en que se estaban conociendo los efectos del tornado que devastó tres colonias en la capital, estaba al frente de un ejército de respondientes de todas las corporaciones de emergencias para ayudar a la población.

Eso indica que la política de Protección Civil funciona como sistema y demostró la utilidad de los comités comunitarios, la organización vecinal, para poner manos a la obra y comenzar de nuevo a pesar de pandemias y cambios climáticos drásticos ***

Por cierto, el Secretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, Luis Manuel García Moreno, superó completamente el Covid-19, pero las secuelas empeoraron otras viejas dolencias y actualmente siendo atendido como debe ser. Le deseamos pronta recuperación.***