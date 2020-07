Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

El territorio en disputa

Mientras el Distrito I de Tuxtla Gutiérrez está claramente definido para una eventual reelección del actual diputado local, Marcelo Toledo Cruz, de Morena, el Distrito II, que comprende otros municipios del norte centro de Chiapas, ha comenzado a ser el escenario en disputa del próximo proceso electoral que comenzará este mismo año, en octubre, cuando se deban retirar de las actuales posiciones quienes quieran repetir en el cargo o renunciar a sus posiciones para igualar las condiciones del juego.

Concretamente, el actual alcalde de Reforma, Herminio Verdugo (aquel que mandó a una comunidad una imagen suya de cartón para aparentar que estaba presente), deberá renunciar a la alcaldía antes del próximo 5 de octubre y preparar su campaña rumbo a la diputación local en disputa, la que actualmente ostenta Maya de León Villard, del PES, y que ha brillado precisamente por no aparecer por ningún lado en lo que fue su distrito electoral al que debió regresar pero, casualmente, se le olvidó.

Pero si desde hoy comenzamos a visibilizar a candidatos fuertes, está Sergio Alejandro Aguilar Rivera, actual Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), quien siempre ha tenido la aspiración de ser alcalde de Tuxtla Gutiérrez: ha concentrado experiencia, conexiones políticas al interior de Morena y representa una opción posible para la capital si el poder en turno, tiene la firme intención de gobernar con los suyos.

Pero para Aguilar Rivera existe la primera posibilidad, que es ir a la próxima legislatura para respaldar al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas en la siguiente mitad de su gobierno, generar leyes en materia de seguridad, consolidar a Chiapas en el contexto nacional desde la vertiente preventiva y aglutinar en su proyecto político a todos los que están en la discordia, es decir, convertirse en el tercero como opción posible.

Porque otra cosa está clara: Carlos Morales Vázquez tiene cerrado su ciclo al frente de la capital, simplemente porque no dio los resultados que prometió y eso de poner “orden administrativo”, simplemente no basta para una capital que requería golpes de timón, no administración de la pobreza y la mediocridad.

Base de datos…-

Nuevamente la Unicach se situó al frente de la carrera por la captación del mejor talento pre universitario que busca opciones para la vida profesional. De eso se trata cuando un Rector está al 100% comprometido con su trabajo, con convertir las crisis en oportunidades. Rodolfo Calvo Fonseca le volvió a ganar la partida al rector de la Unach, Carlos Natarén Nandayapa quien, por cierto, nadie ha visto recientemente ***

Chiapas perdió 82 millones de pesos, de un recorte federal de 18 mil millones de pesos en el PEF 2020, que luego repusieron con 20 mil millones enviados a los estados cuando subió de tono la presión de los gobernadores al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué lástima que Javier Jiménez Jiménez no tenga los alcances para poder explicar a todos los interesados, cómo le hará el Gobierno del Estado para sortear este boquete financiero, habida cuenta que la principal fuente de trabajo y riqueza, proviene de la burocracia, de la inversión pública y en el proceso de recaudación ***

Caro le salió al doctor Gustavo atender al exlíder de Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, quien para empezar no era derechohabiente del Isstech, pero que por recomendación fue atendido de Coronavirus, padecimiento que desafortunadamente no logró vencer y le causó la muerte; ahora el médico es acusado de “abuso de autoridad”.

Si de verdad hiciera su trabajo la Fiscalía General del Estado las cárceles estuvieran al triple de llenas por acusados de dicho delito y vaya que en la misma dependencia ha habido ejemplos de quienes comenten “abuso de autoridad”.

Ojalá se resuelva cuanto antes esta situación y no se termine criminalizando la labor de los médicos, quien parece que ahora están en una situación aún más complicada.***