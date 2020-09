Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

El COVID sigue y ¿a nadie le importa?

Estamos ya en semáforo amarillo y desafortunadamente mucha gente lo está interpretando como ya todos estamos bien, estamos sanos y ya no pasa nada, cuando es todo lo contrario.

Debemos entender que aún corremos peligro de ser contagiados de esta enfermedad que le ha costado la vida a miles de personas. Por esa situación no se ha abierto las escuelas y las oficinas aún no trabajan al 100.

Sin embargo, los lugares de entretenimiento como los bares, cantinas parece que son lugares donde nadie se contagiará porque están bastante llenos, muchos sin la mínima precaución para evitar contagiarse.

Lamentablemente puede haber un rebote del número de enfermos como ha sucedido en otros países, parece que muchos no sufrieron al ver algún familiar con la desesperación de no encontrar un tanque de oxígeno o un lugar en un hospital Covid que han vuelto a su rutina y no están en esta nueva modalidad donde debemos cuidarnos todos.

Ojalá el precio no lo paguen los niños o las personas adultas que son los más vulnerables a esta enfermedad.

Se entiende la necesidad de muchos de abrir sus negocios de salir a trabajar, pero también se debería entender la urgencia de cada uno de cuidarse y protegerse para evitar tener COVID porque queda claro que ese tema no es su fuerte ya que las determinaciones que han tomado no han sido las acertadas.

Ahora también sufren los estudiantes y por ende los papás que son responsables pues la tienen que hacer de maestros sustitutos para que sus hijos medio entiendan las lecciones, porque de otra forma dudo mucho hagan caso.

Así que esto generará más atraso en la educación de Chiapas, la cual desafortunadamente nunca ha estado al 100 por ciento por las decenas de marchas y plantones que realizan los maestros cada ciclo escolar.

Los candidatos

En tanto los partidos políticos se despiertan de sus letargos, hay ciudadanos que no han parado de caminar con miras a conseguir un puesto de elección popular, sobre todo en esta ciudad capital, donde la lista es interminable, afortunadamente habrá para escoger un buen candidato.

En esta lista donde se menciona a Marcelo Toledo, Willy Ochoa, Manuel Sobrino, Aquiles Espinoza, María Mandiola, está el nombre de Jorge Martínez, un empresario que tiene un record limpio, no ha trabajado en el gobierno, pero desde su trinchera siempre ha ayudado a quienes más lo necesitan.

En campaña y no campaña recorre las colonias, ayuda con la distribución de agua, arreglo de caminos, entre otras cosas, no dudamos que Jorge Martínez sí estará en la boleta del próximo 6 de junio cuando se elegirá a presidente municipal para esta ciudad capital al igual que en los demás municipios de Chiapas, porque “Tuxtla Merece Más”.

Base de datos…-

El PRI a través de su dirigente Julián Nazár está renovando los comités municipales de su partido, pero otros militantes buscan desesperadamente el puesto de este, y por ello se mencionan muchos nombres como son Rubén Zuarth, quien ahora es delegado en Campeche, pero que se muere tener ese puesto en su tierra…

Uno de los alcaldes que no tiene llenadero es el presidente municipal de Ixtapa, Jordán Aguilar Pavón, quien ya fue reelecto en el puesto, ahora busca perfilarse como candidato a una diputación, pues la idea es no salir de la nómina.