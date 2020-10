Jaque Con Dama / Irma Ramírez Molina

Los diputados y sus aspiraciones

Se mueven las piezas del tablero del Congreso del Estado, el legislador del Partido del Trabajo (PT), José Octavio García Macías tomó posesión en la presidencia de la Mesa directiva del congreso del Estado, en lugar de Rosa Bonilla, quien por más que se aferró al puesto no lo logró esta vez.

Mientras tanto en este camino a nuevos puestos de elección popular, habrá bastantes movimientos como el de Aida Guadalupe Jiménez Sesma, quien en breve podría asumir la coordinación de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en lugar de Mario Santiz Gómez, quien se dice dejará la curul para buscar ser alcalde, pero no sólo dejaría la diputación, sino hasta cambiaría de partido, como sucedió con Flor de María Guirao Aguilar, quien es otra de las legisladoras que saldrá del Congreso del Estado para buscar ser alcaldesa de Chilón, ahora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Así mismo la priísta Luz María Palacios Farrera, quien por ser esposa del ahora exlíder del tricolor, Julián Nazar fue nombrada presidenta del Comité Municipal del tricolor de Cintalapa, dejará la diputación, pero no para buscar la alcaldía de ese lugar, sino para una diputación federal.

Los legisladores de Morena también están haciendo lo propio, pues se sabe que Juan Salvador Camacho Velasco, buscará ser candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, en lugar de Jerónima Toledo; al igual que Olvita Palomeque Pineda, quien ya se ve como alcaldesa de Huixtla; lo mismo pretende el del PVEM, Fidel Álvarez Toledo en Cintalapa, llegar a la presidencia.

Y en busca de la presidencia municipal pero de Chicomuselo espera irse la legisladora del PT, Nairobi Ojeda Arellano; igualmente se dice del diputado Emilio Salazar, del PVEM que espera lograrlo en esta ciudad capital.

En tanto para la diputación federal se dice que la buscará Juan Pablo Montes de Oca, diputado de Morena; y su compañero legislador Maya De León Villard, de las filas de Encuentro Social.

Así los diputados se mueven, aunque en la Junta de Coordinación Política por el momento sigue igual, con Marcelo Toledo Cruz, a la cabeza, al menos hasta febrero.

Base de datos

Los partidos políticos poco a poco están despertando del letargo que estuvieron estos años, habrá que esperar si les da tiempo de realizar todas las actividades para realizar un trabajo decente en este proceso electoral que está por iniciar el 10 de enero.