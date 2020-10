Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Las alianza están en el horno

Iniciado el proceso electoral, los partidos despiertan de ese sueño largo en el que estaban sumergidos y echan mano de cada militante que encuentran para llenar sus puestos dentro del comité estatal, algunos quitan gente de experiencia y meten a personas para pagar las cuotas de poder, otros más al estar en el puesto se aumentan el salario y, los menos, simplemente siguen durmiendo o pintando bardas.

Lo que si queda claro es que deben buscar hacer alianza para poder lograr algún puesto de elección y no desaparecer del mapa político-electoral en el próximo proceso electoral a realizarse el 6 de junio del 2021.

El PRI tratando de reacomodarse al cuarto para las doce, llenando los huecos vacíos, pagando cuotas de poder con ciertos personajes y rescatando a otros distinguidos priísta como Carlos Mario Culebro Velasco, saben que deben hacer alianza con los demás partidos, y así lo confirma Héctor Aurelio Rovelo Báez, su dirigente estatal recién llegado a Santo Domingo.

Pero esta vez quizá se “pongan vivos” y no dejen que les impongan a todos los candidatos, porque queda claro que esa fórmula les falló y poco faltó para desaparecerlos del panorama, hasta caer a un vergonzoso tercer lugar en las preferencias electorales, con todo y que tienen su bastión fiel al tricolor y Chiapas representa para su granero de votos.

Por eso analizan una alianza en primera instancia con el PAN y PRD, otros dos partidos también sumidos en la nada, es decir al final están en igualdad de circunstancias, pero que juntos quizá no pierdan registro, al menos en Chiapas.

Por el momento se visualiza que los partidos locales como Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas harán alianza, pero no con estos, sino es más seguro lo hagan con Morena-PT y probablemente el PVEM.

Eso si Morena logra entender que necesita de ellos y dejar de pelearse entre sí, como lo han venido haciendo, porque es claro que ellos no necesitan enemigos, sólitos se acabarán si no logran acuerdos que les permita transitar en este proceso electoral, amén de que hay muchos grupos que se arrebatan el poco o mucho poder que tienen.

Los aspirantes a la Presidencia Municipal, al menos en la capital tienen claro que una alianza les permitiría lograr sentarse en la silla: en las elecciones pasadas todos confirman que Morena ganó por la figura del ahora presidente Andrés Manuel López obrador y, al no estar en “campaña”, podrían no obtener ese famoso triunfo de 6 de 6 que tuvieron en las presidenciales del 2018.

Habrá que esperar a ver qué hacen los partidos políticos o lo que queda de ellos, y no vayan a empezar a dejar fuera a sus verdaderos cuadros que luego aparecen en otros partidos, pues nunca falta que el que espera al último para “pepenar” a todos los despreciados, pero que muchos tienen grandes posibilidades de triunfo.

Cabe recordar que ahora no es ninguna garantía que si entran por un partido político ahí se quedarán, ejemplos hay sin fin, de cuando llegan al poder por así convenir a sus intereses, pero terminan cambiando al que mejor les conviene.

Es preciso mencionar que Movimiento Ciudadano no puede hacer alianza con ningún partido y está obligado a ir sólo en este proceso, así como Partido Popular Chiapaneco, quien competirá por primera ocasión.

Reubicar la Mactumactzá

El Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos se echó un trompo a la uña que alguien debía hacerlo sin temor y con firmeza: reubicar a la normal rural Mactumatzá fuera de Tuxtla Gutiérrez por todos los desmanes que siempre hacen en pos de “la lucha combativa por la defensa de la educación popular”.

La gran pregunta es: ¿a dónde?, porque nadie en su sano juicio va a pedir que le manden a su municipio un foco rojo de atención permanente, un nido de radicales que protestan todos los días y dejan de estudiar todos los días.

Reubicarla fuera de Tuxtla va a requerir acuerdos políticos del más alto nivel: creo que ese será otro distintivo del gobierno actual y, claro, metralla suficiente para que se digan perseguidos políticos, enemigos del Estado, víctimas del mal gobierno y demás.

¿Es necesario sacarlos de la capital?, todos coincidimos que sí, que ya estuvo bueno, que basta de tanta tolerancia que los normalistas han confundido con libertinaje.

Y alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que tomar el toro por los cuernos y comenzar el proceso, aunque genere molestia en un sector radical del magisterio que utiliza a los “estudiantes” como arietes violentos de su lucha combativa, popular y anti capitalista.

Queda claro que Brito Mazariegos tiene todo el respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para aplicar esta determinación, precisamente porque la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa es tan débil, miedosa, evasiva y sistemáticamente rehúye al tema porque nunca entendió como hacerle frente.

Del otro lado, de parte de cientos de familias tuxtlecas, comercios, ciudadanos en general, qué bueno que por fin se les acabó la licencia para generar miedo, pánico, para quemar autobuses, para desestabilizar sin temor a la ley: qué bueno que ya se van.

