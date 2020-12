Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Los morenos y las alianzas

Como era de esperar, los morenistas, encabezados por su dirigente, Mario Delgado, se fueron contra todo en contra de la alianza del PRI-PAN-PRD, la cual calificaron de todo.

Sin embargo, Morena también tiene pendiente una alianza con el PVEM y el PT, que le está sacando por cierto muchas canas verdes, porque los grupos que no comulgan con los ecologistas están haciendo hasta lo imposible para que no se lleve a cabo en varias partes del país.

En Chiapas, todo indica que la dirigencia ya cedió a esa alianza, porque sigo insistiendo que se necesitan, a pesar de que Morena afirma que tienen todo para ganar solos, aunque no demuestran contar con todos los comités en la entidad.

Morena sabe que en estas elecciones del 2021 se está jugando su futuro para llegar al 2024, pues debe contar con la mayoría del Congreso de la Unión, y así poder hacer modificaciones a las leyes que así les convenga, pues el presidente Andrés Manuel López ha dejado claro que prácticamente ya terminó su sexenio al menos en lo que se refiere a obras, ya que en los próximos tres años no le alcanzará para concluirlas.

La nueva secretaria general de Gobierno

Después de todo se dio el tan llevado y traído cambio del segundo inquilino de palacio de gobierno, y con ello llega la segunda mujer en ese puesto, a cargo de Victoria Cecilia Flores Pérez, quien tendrá que sacar fortaleza para poder administrar los problemas de toda la vida en Chiapas, porque son situaciones que parece nunca se resolverán.

En este sexenio hay mujeres valiosas y otras no tanto, pero no se puede negar que se le está dando espacios importantes a las mal llamadas sexo débil, en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.

Ahora queda esperar a ver cómo trabajará la nueva secretaria general de gobierno, ¿será mano dura? ¿será muy “suave”? en breve se sabrá su actuar porque esta semana se dan muchas actividades, empezando con los normalistas que el fin de semana dejaron su “huella” de desmanes en edificios públicos y como es de esperar, victimizándose como siempre.

Por lo pronto, logró que los bloqueos carreteros de transportistas programada para darle su bienvenida este lunes, quedará conjurada a partir del diálogo. Buen signo, mejor señal. Veremos.

Base de datos…-

En la Unicach, se ha logrado importantes avances en el conocimiento arqueológico, toda vez que los profesionales unen esfuerzo para conocer cómo vivieron los antiguos pobladores de la región Altos.

El rector, José Rodolfo Calvo, resaltó la contribución que esta facultad ha hecho al estado, los avances en el análisis de los restos cerámicos, óseos y utensilios, localizados en diversos puntos.***

Es lamentable que la inseguridad esté a todo lo que da en Tuxtla Gutiérrez, donde este lunes mataron a un ganadero, un hombre que se distinguía por su trato caballeroso, al señor Alfredo d’Argence, y las autoridades municipales brillan por su ausencia, que lamentable.