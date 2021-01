Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Los mañosos en Pueblo Nuevo

El alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, José Luis Flores Gómez, enojado porque su yerno fue grabado haciéndole proposiciones indecorosas a una dama, decidió negarle el respaldo a Manuel Gómez Sánchez y nombrar a su secretario particular, Alejandro Sánchez García, como su “sucesor” en la presidencia, como si fuera dueño de los votos y de la voluntad popular.

El yerno del alcalde cayó en una trampa: se dedicó a hacerle propuestas obscenas a una mujer, mientras alguien la manipulaba para que el pariente de Flores Gómez, diera rienda suelta a sus más bajas pasiones y quedara inmortalizado en un audio que circuló profusamente en todo el pueblo.

Enardecido, furioso, hecho un energúmeno, José Luis Flores culpó de la treta al profesor Manuel Gómez Sánchez, a quien momentos antes de conocer al audio le daba su respaldo político para sucederlo en el cargo; pasado el coraje, convocó a casi mil de sus testaferros y eligió, por sus pantalones, a su secretario particular, Alejandro Sánchez García, como el nuevo depositario de sus deseos y sus caprichos.

Todo esto ocurrió en una asamblea multitudinaria, con la dirigencia de CIAOC presente, evidentemente, utilizando recursos del gobierno municipal y sin ocultar su enojo porque evidenciaron a su yerno como un descarriado al que protege a pesar de lo que significa para su propia familia.

Aunque José Luis Flores dice que el cambio en las intenciones política derivó de “detalles” por los cuales culpa a su principal adversario; lo cierto es que su yerno es conocido en todo el pueblo como un tipo que constantemente está metido en líos de faldas que, ufanándose del poder de su suegro, lo mismo increpa y aborda a quién se le ponga enfrente, haciendo gala de su prepotencia y sus ínfulas de poder.

En Pueblo Nuevo Solistahuacán, Alejandro Sánchez García, hoy erigido Secretario General de CIAOC por capricho del alcalde en funciones, se le relaciona con el robo de autos, precisamente porque muchas veces se le ha visto manejar unidades vehiculares de dudosa procedencia.

El también Secretario Particular del alcalde, a partir del pasado 9 de enero, lidera a CIOAC a nivel municipal y cuenta con el respaldo de la dirigencia del PRD porque, según testigos, José Antonio Vázquez Hernández, El Camarón, avaló este cambio de planes en la sucesión presidencial.

Ahí, en ese evento que no tuvo las medidas sanitarias obligatorias por el Covid, el alcalde José Luis Flores Gómez, también dio la bienvenida al grupo “Cazadores de Teopisca”, encabezado por César Solhé y su comitiva de la Ciudad de México.

Este capricho político, este juego de villanos en un pueblo condenado a la marginación y el abandono, pesan más las decisiones cupulares de políticos desequilibrados que aún en pleno 2021, siguen actuando como si fueran virreyes, cuando no son más que enanos y bufones de la corte política que debe de cambiar de una vez por todas, y para siempre.

Las vacunas por fin en Chiapas

Por fin llegó a Chiapas la famosa vacuna contra el Covid-19, dosis que, por supuesto, apenas alcanzará para médicos que atienden esta enfermedad, los que están en la primera línea de batalla contra la enfermedad mundial.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha reiterado el llamado a no bajar la guardia y, aunque las cifras oficiales hablan de pocos casos de contagio por día, en redes sociales el obituario está a todo lo que da.

Al menos el debate de si se asiste o no a clases presenciales quedó más o menos clarificado: es un tema que al final deciden los padres de familia, quienes tienen la última palabra para mandar o no a sus hijos a la escuela, porque la SEP insiste en una carta responsiva firmada para, si hay algún contagio, quitarse de toda responsabilidad anticipadamente.

Difícilmente Chiapas se regresará a clases presenciales en un futuro inmediato, porque desafortunadamente mucha gente no entiende y anda por lugares públicos sin cubrebocas y ese riesgo exponencial de contagio, no es culpa del gobierno, porque ellos se exponen a adquirir la enfermedad que ha matado a 1 millón 959 mil 485 millones de personas alrededor del mundo.

La crisis del Covid en 2021 no pasa por el falso debate de regresar a una normalidad que ya no existe más, sino en el hecho mismo de cómo lo vamos a hacer, qué lecciones aprendimos de todo esto, cómo nos curamos de las heridas profundas de nuestras pérdidas y sobre qué haremos para ser una mejor civilización y cómo enfrentaremos las pandemias (las nuevas cepas que irán surgiendo) del futuro.

Una vacuna nos parece hoy una luz al final del túnel, sin embargo, representa también una forma de expresión política: frente al proceso electoral que viene (la vida sigue, ni modos) habrá quienes defiendan la oportunidad de la 4T de congraciarse con la población al presentarles el antídoto de esta pesadilla, pero habrá los otros que martillarán el oportunismo de todo ello.

Nadie piensa que, en medio de todo ello, hay en México, 11 mil 513 familias que perdieron a un ser querido, que mientras se registra la rapiña política, se perdió tiempo valioso para acceder a la vacuna, pero lo desperdiciaron en pleitos irracionales y hoy que está con nosotros, la rapiña y el arrebato es todo lo que podemos ofrecer como ejemplo al mundo.

Base de datos…-

Por cierto, el viernes 15 del presente, vence el plazo para que los 10 partidos políticos nacionales que “pelearan” los 13 diputados federales, registren su plataforma política electoral conjunta, es decir, el plazo fatal para que Morena se sume al PVEM, formal y oficialmente ***

La licencia indefinida de Juan Salvador Camacho Velasco al Congreso del Estado es simplemente un capricho de un niñato político que no encuentra su razón de ser (ni la encontrará) en esta elección que viene: en San Cristóbal de las Casas no lo quieren, pero cree en lo más recóndito de su cabecita, que lo aclaman; triste su realidad cuando ―por género― Morena decida llevar a Fabiola Ricci Diestel como su candidata***