Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

El Verde: remorismo y chantaje?

Quienes suponen que aliarse al Partido Verde Ecologista Chiapas están garantizando un triunfo rotundo en las próximas elecciones, deben considerar que el hartazgo ciudadano por ese color está exacerbado por la 4T: cuando AMLO matiza corrupción, pasado y nunca más, se refiere también al PVEM, sus figuras principales y sus oscuras intenciones de regresar al poder, que deben quedar canceladas con el voto ciudadano de castigo.

Esa falsa idea de que el PVEM es garantía del triunfo para Morena no es más que un ardid publicitario que cuando se topa con la realidad, demuestra a los históricos de la izquierda aglutinados en el Guinda, que ir solos es lo mejor que pueden hacer, porque de ellos será todo el mérito y es el momento de desprenderse de una historia reciclada de remorismo y chantaje político.

Morena está en esa encrucijada: quemar sus naves, lanzarse al ruedo, ganar perdiendo, templar sus estructuras, aprender a gobernar y que esa confianza se refleje en los votos de los chiapanecos.

No es una empresa fácil, pero si no se hace en esta elección intermedia, entonces nunca sabrán de lo que son capaces: en algún momento tienen que desprenderse de esa sensación de confort electoral que les da el Verde y rivalizarle allá dónde se creen indestructibles.

Morena tiene con qué hacer frente a todo ello, por supuesto que no saldrá perfecto, claro que tendrán derrotas, pero sí realmente quiere reconfigurar la geografía electoral, tiene que arriesgarse a todo pulmón, porque si no habrá cometido el pecado de comodidad a cambio de margen de negociación, de compartirle el poder y dejar en manos de los “bisagras” la transformación, profunda y real, de México y de Chiapas.

La dirigencia chiapaneca del Verde es simplemente un membrete que no tiene ni el peso suficiente, ni la fortaleza interna para promover una alianza electoral que sirva para mantener su registro, otra ventana de oportunidad que debe tomar Morena ahora que están las negociaciones: no deben concederles nada, porque nada tienen en realidad.

Ciertamente el encuadre no alcanza para todos los partidos; los de reciente creación, tendrán que probar su suerte sin una estrategia política clara, sin una propuesta programática, electoral, vistosa, que le sirva al elector chiapaneco, sin la ayuda de Palacio de Gobierno, precisamente porque representan a vendedores de relojes de arena en el desierto: nacieron para desaparecer. ***

El llamado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas a los alcaldes a entregar buenas cuentas dejó de ser un llamado a misa y no precisamente porque lo diga en un tono que no sea el del respeto a los órdenes de gobierno, sino por sobre aviso no hay engaño y las reglas del juego han cambiado diametral y profundamente, desde lo interno, así que nadie puede decirse sorprendido o engañado. ***

Luego de la renuncia de Rodolfo Calvo como rector de la Unicach, empieza el proceso para elegir a quien será su sucesor, muchos se han apuntado, uno solo podrá lograr llegar y esperar mejorar la calidad educativa que ahora tiene esta universidad, y en esa lista de quiene aspiran, no podía faltar el del Hermel Simán, actual titular del Cocyetech, quien ya es ajonjolí de todos los moles, pues lugar que queda vacante, lugar a donde se apunta y jura y perjura tener todo el apoyo de Palacio para ganar, pero la realidad lo rebasa y nunca logra su objetivo.***

La subdirectora de Operación Sanitaria de la Secretaría de Salud, Diana Mabel Mazariegos Gutiérrez, fue denunciada por diversos actos de corrupción, abuso d poder y amenazas a un médico, con eso de que se siente intocable, las cosas se le complican porque la realidad es otra.

Peras o manzanas se le inició ya una investigación ante la Fiscalía General del Estado. ***

En Berriozábal, el Movimiento de Regeneración Nacional está consolidando una propuesta política nueva, con buenas conexiones nacionales y todo el partido interesado en mantener un nuevo bastión político con el proyecto del Contador Jorge Acero que, discretamente, de forma profesional, entregará la oficina a su cargo este fin de mes, en el Ayuntamiento y comenzará la siguiente etapa de consolidación de la 4T en la tierra de las hamacas. ***

No debe la Secretaria de Gobierno, Cecilia Flores Pérez abrogarse un resultado tan a la ligera, como eso de rescatar ella y sus operadores políticos a funcionarios del INE, porque está cometiendo el error de subestimar la capacidad de tolerancia de los pobladores indígenas de Honduras de la Sierra que llevan un par de años esperando resultados para la conformación de su municipio y está tensando la liga en una región que se torna un polvorín a la menor provocación y éste, parece ser el pretexto perfecto.***

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, que se levantó en plena pandemia, somos en México 126 millones 014 mil 024 mexicanos en total, la población 11 a nivel mundial, debajo de Japón y encima de Etiopía, el mismo lugar desde el 2010; Ahora en Chiapas somos 5 millones 543 mil 828 personas, unas 700 mil personas más, porque en el 2010 éramos 4.8 millones, aproximadamente.