Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

El reciclaje de partidos políticos

El reciclaje de candidatos está a todo lo que da en todos los partidos políticos, no porque todos sean malos, sino que llama la atención que esta vez hay más políticos que ya fueron legisladores o alcaldes en otras ocasiones o incluso en diferentes distritos o municipios como candidatos.

Todo parece indicar que ahora los electores deberán estar más pendientes de ver bien quien es el candidato, más que buscar a que partido pertenecen, porque si antes era rojo ahora puede ser morado o cualquier otro color.

Siempre en las elecciones está el partido que se “encarga” de reciclar a todos los inconformes, los despreciados, los rechazados y ese papel lo hacía muy bien el PRD, pero como ahora está formando una alianza, parece que es Morena quien se queda con el puesto.

Así que no dude que en breve salgan los verdaderos militantes de este último partido demandando que son excluidos de la enorme lista de candidatos para este proceso electoral, y si a eso se le suma que el dirigente Ciro Sales no las tiene todas con él, las cosas se complican, sobre todo porque quieren ganar carro completo al menos en las diputaciones federales para así no tener problemas con el resto de iniciativas que espera pasar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lamentablemente y para beneficio de los partidos, todos adolecen al parecer de militantes que puedan ser capaces de ser aspirantes a un puesto de elección popular, o que merezcan estar en la famosa lista de las diputaciones plurinominales, el cual es más un premio para quienes aparecen ahí, por ello muchas veces los primeros en estar inscritos son los líderes de los partidos políticos, como dude sucederá.

Así que esta vez cuando vaya a votar, no vea el logotipo del partido político, sino más bienes nombre de quien aparezca ahí y valore si será o no un buen alcalde o legislador para darle su apoyo y pueda triunfar.

Base de datos…-

César Marín es un joven político que ha estado caminando en Tecpatán, pero como que está levantando polvo, como se dice en el argot político, porque la actual alcaldesa, Patricia Guzmán, que forma parte del cacicazgo de su papá Jorge Guzmán, se ha enfocado encontrar de César a quien le está haciendo la vida de cuadritos y como es de esperar, abusando de su poder ene l municipio.

A llegado al grado de provocar persecución policiaca contra la familia de César, quien ha visitado las comunidades no de ahorita, sino desde siempre, llevando apoyo a los más necesitados en tiempo de pandemia; vaya forma de demostrar que le tiene miedo a César, de que pueda lograr su objetivo.***

El abigeato es un delito que ha pecado fuerte a los ganaderos en la entidad, por ello la Fiscalía General del Estado, realiza acciones para combatir el robo de ganado y respaldar a este importante sector productivo de la entidad.

Por eso se han intensificado los operativos para la prevención y combate al Abigeato, principalmente en las regiones Norte, Selva, Costa y Frailesca. ***

El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón dejó claro que no se permitirá que, entre dinero sucio al proceso electoral, ni que secuestre a la democracia en la entidad.

Así que como bien menciona, las elecciones deben ser íntegras: libres, legítimas, confiables, plurales, competitivas, certeras, informadas y transparentes, porque eso da como consecuencia paz social y estabilidad política.