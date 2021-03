Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Vámonos haciendo menos

En el PRI, se tardaron para que aparecieran las “diferencias” entre sus aspirantes, como el cuento: de los 4 que eran, ahora sólo quedan 2: Willy Ochoa y Manuel Sobrino, ambos buscan desesperadamente la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Los dos por el momento son del PRI, Willy Ochoa no ha dejado el partido (se terminó por registrar por el PAN) pero Manuel Sobrino, aunque también no ha dejado al PRI (al menos en esta elección), en las elecciones pasadas buscó desesperadamente ser candidato por Morena ya fuera a la presidencia municipal o a alguna diputación y al no tener ninguna posibilidad, se retachó al PRI.

Ahora Sobrino repudia a los chapulines y pide haya piso parejo, para que la Alianza Vamos por Tuxtla lo convierta en su aspirante a la presidencia municipal, decisión que toca tomar al Partido Acción Nacional (PAN), dentro de la unión que han formado con el PRD y el PRI.

Por un lado, Willy Ochoa anunció su registro como precandidato a la alcaldía coneja y horas más tardes Manuel Sobrino, en conferencia de prensa, pedía un proceso transparente y su inscripción como aspirante.

Así se le enrarecen las cosas al tricolor, aunque parece que no lograron el famoso acuerdo del que se hablaba debajo de la mesa, aquel que si no lograban la alcaldía aceptaría una candidatura a la diputación federal o local como lo hicieron Emilio Salazar y Carlos Penagos, quienes en su momento también buscaron representar a la alianza para lograr ser presidentes de Tuxtla.

Por eso quizá, queda libre el puesto del Distrito 06 a la diputación federal, que se supone sería para la persona que no fuera el candidato a la alcaldía, pero al final no se logró concluir el famoso acuerdo y ahora hay dos fuertes contendientes a la elección municipal.

Habrá que esperar a que este proceso no termine desgastando no sólo al tricolor, sino también a los otros dos partidos que, aunque de bulto, al menos el PAN tiene en sus manos sacar al candidato que los represente en este proceso electoral.

Entonces, tenemos claridad en los perfiles: en Morena, Marcelo Toledo Cruz y Felipe Granda le rivalizan y torpedean a Carlos Morales la posibilidad de su reelección. PRI, PAN y PRD están sobre dos: Willy o Sobrino. Movimiento Ciudadano lleva a Paco Rojas. Falta saber de Chiapas Unido y quizás de una solidez más en Mover a Chiapas. Los demás son, sinceramente, relleno puro.

¿Los exacaldes, alcaldes?

En total son 44 presidentes municipales que decidieron pedir licencia con miras a buscar la reelección, sin importar cuál ha sido el papel que desarrollaron durante estos últimos dos años, lo importante para ellos es perpetuarse un trienio más en el poder.

Pero será la ciudadanía quien tiene el poder para decirte si les permiten volver a repetir puesto o los mandan a sus casas, tomando en cuenta que casi la gran mayoría no ha hecho mucho por su municipio, aunque claro está no se puede generalizar.

Del mundo de ediles que pidió la licencia, se puede contar a nomas de 8 mujeres que buscan hacer lo mismo, aunque algunas buscaran una diputación, sea federal o local, así que habrá que esperar cuantos la gente si los quiere y les permite volver a ser alcaldes.

Base de datos

Hacía mucho los pueblos indígenas no tenían acceso a Palacio de Gobierno para realizar un ritual de sanación y equilibrio de energías, de sahumar las instalaciones en busca de quitar lo negro, lo negativo, los que nos impide avanzar. No se deben mezclar, la ley es clara, política y religión, pero tampoco está mal que los pueblos originarios establezcan un ritual de paz y equilibrio en la sede del poder político en Chiapas, porque fe aparte, color partidista aparte, es la unidad lo que mucha falta le hace a nuestro estado.***

Rosa Irene Urbina Castañeda pensó que sería cosa fácil renunciar al cargo que le dieron de interinato y presentarse en Morena Tapachula como la panacea política en estas elecciones 2021. Ahí se volvió a topar con su némesis, el Doctor Chilo y ese episodio pinta más a favor del ex regidor al que le quitó la Presidencia, porque detrás de él emerge la figura imbatible del Doctor Oscar Gurría Penagos y ella queda frente a la militancia, como la advenediza que los echó del poder con traición y olvido.***

El trabajo de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez ha sido tan discreto y efectivo que no requiere reflectores para hacer notar la sutileza de su operación política. Claro que deberá asumir mayor protagonismo de cara al proceso electoral, porque sí algo de imán tiene esa posición de política interna, es la de jalar marca y asumir el desgaste propio del encargo.***

Karla Burguete Torrestiana, la alcaldesa interina de Tuxtla Gutiérrez, viola el artículo 222 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, porque debería ser un regidor hombre quién debió asumir el interinato de siete meses de Carlos Morales Vázquez. Pero era la elegida desde octubre pasado, cuando debieron irse los que aspiraban, pero cómo cayó la reforma, se chuparon hasta el último segundo de poder para ir en busca de sus ambiciones. Bien por Torrestiana, la tapada más destapada de la historia de Tuxtla, la cuarta al bat y de quien se espera que haga un papel digno, decoroso y limpio, porque no tiene tiempo para más.***