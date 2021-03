Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

La memoria en política, no importa

Parece que el COVID-19 no existe, que nunca ha habido pandemia, porque muchos políticos han terminado en hacer mítines, olvidándose de la sana distancia, incluso muchos no llevan ni cubrebocas, lo cual pone en riesgo de salud a la población, porque con esta enfermedad no sólo se contagian quienes van en las marchas políticas, sino que llegan a su casa y multiplican el contagio.

Así sucedió en los municipios indígenas, donde a través de plebiscito seleccionaron a su candidato, esquema que era único para el PRI, pero que ahora muchos otros partidos lo usan como Morena y el PVEM, que han logrado colarse en esos municipios donde ningún otro partido político podía entrar ni penetrar la coraza del tricolor.

De nada sirve la petición de protocolo que hacen las autoridades electorales para los candidatos, porque en la euforia y la emoción de ya ser aspirantes a un puesto de elección popular parece que nada les importa la salud de sus acompañantes, de sus militantes, que sin sana distancia van gritando el nombre del candidato, a veces por la sola promesa de un apoyo que jamás llegará, como ya ha sucedido en otras ocasiones y muchas veces con el mismo candidato.

Llevamos un año de esta pesadilla llamada pandemia que provocó un virus que llegó de China (por estas fechas se suspendieron las clases presenciales en 2020) y parece que la política volvió a hacer de las suyas, porque está claro que, en estas elecciones, la memoria tampoco sirve de nada, a pesar de nuestros casi 200 mil muertos en todo el país.

La política electoral que está en marcha (serán 30 días campaña, del 4 de mayo al 2 de junio) tiene perdida de vista que la emergencia sanitaria está activa, que el proceso de vacunación (inmunidad generalizada, de rebaño) apenas inicia con las abuelitas y abuelitos y que estar tamizados todos, nos podría llevar otro año más.

Es claro que de nada sirve emitir recomendaciones, mecánicas, protocolos, formas de acercar el pensamiento al grueso de la población, si los políticos están decididos a volver al esquema de antes de entregar despensas, comprar el voto, acarrear votantes, en fin, de no cambiar a pesar de la tragedia porque así conviene a sus intereses y nada más.

Base de datos…-

Sergio Alejandro Aguilar Rivera, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública está confirmando nombramientos en su dependencia de perfiles que previamente fueron autorizados por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es decir, fortaleciendo el servicio público profesional con chiapanecos comprometidos en uno de los temas más sensibles de la sociedad como lo es la seguridad pública en todos sus componentes.***

El compañero periodista César Cancino Kassab CCKNews, se inscribió para contender a una diputación local por el Distrito XIII, por la Alianza «Vamos por Chiapas», ojalá logre la candidatura y el triunfo en las elecciones del 6 de junio, pues realizaría un importante papel como legislador.***

Marcelo Toledo Cruz avanza en el proceso interno de Morena por la candidatura a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, porque no es un político que haya surgido de la noche a la mañana, que haya hecho presencia en la ciudad apenas con la apertura interna del movimiento, sino por sus más de 30 años al frente del aula en el Cobach, de caminar a lado de Andrés Manuel López Obrador desde hace años y de construir redes de apoyo ciudadano que hoy están dando la cara por un morenista de cepa pura, no un advenedizo de cuyo nombre no queremos ni siquiera mencionar.***

El IEPC ha desdoblado un proceso electoral dentro de la normalidad proyectada: vienen los tiempos de mayores estridencias y cisma electoral, pero se observa un control y una experiencia obtenida en su Consejo General que permiten avizorar una jornada sin violencia, tranquila, con su respectivo “ruido” natural que permitirá obtener la renovación de las presidencias municipales y la próxima legislatura. Todo recae en la figura del consejero presidente, Oswaldo Chacón Rojas pero en realidad, es un trabajo coordinado de todos sus integrantes.***