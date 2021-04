Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

¿La prima incómoda?

Van ya en la tercera semana de campaña para buscar una diputación federal en los 13 distritos de Chiapas y como era de esperarse estas están pasando casi desapercibidas, porque están desangelado y con descalificativos, quizá ante la falta de propuestas congruentes que puedan llegar a cumplir, pues no hay que olvidar que muchos van por la reelección y para variar no han cumplido lo ofrecido en las elecciones pasadas.

Llama la atención el Distrito I con cabecera en Palenque porque entre sus candidatos está la prima del presidente, además de los candidatos de otros partidos como: Ada Margarita Lastra Macosay, de Movimiento Ciudadano; Juan José Zepeda Cordero, de Encuentro Social; Rubén Madariaga Rivera, de Redes Sociales Progresistas (RSP); Evangelina Lopez Vera, de Fuerza por México; Mauricio Fernando Lastra Escudero, de Va por México (PRI, PAN, PRD); y Manuela del Carmen Obrador Narváez de Juntos Hacemos Historia (Morena, PVEM, PT).

Como mencionaba en esta lista de aspirantes, sobresale Manuela Obrador, no porque haya cumplido promesas, sino porque simplemente es prima del presidente de la República, quizá por ello a pesar de haber sido impugnada por Crecencia Díaz Vázquez, las autoridades electorales sólo “tiró” a quien llevaba de suplentes y a ella la dejaron seguir siendo candidata, y definitivamente no le importa que la impugnación seguirá su camino, pues se tiene conocimiento que la señora Crecencia elevó su queja ante el Tribunal Federal Electoral, lo cual no le quita el sueño a la prima del presidente y busca la reelección.

Por cierto al menos en redes sociales no existe ni una solo fotografía o comentario que haga ver que ya empezó su campaña electoral, con todo y que ya van en la tercera semana, quizá está muy confianza de lograr la reelección.

El adversario más cercano que tiene Manuela es Rubén Madariaga, quien va por Redes Sociales Progresistas, quien, dicen los que saben, tiene mucha presencia en la zona, sobre todo de Palenque, y aunque es un aliado obradorista le tocó ser candidato de RSP.

Otro que no se sabe, al menos en Facebook que tenga alguna actividad partidista, es el candidato Juan José Zepeda Cordero, del partido Encuentro Social, el resto hace algunas publicaciones esporádicas mencionado que se comprometen al desarrollo agrícola sustentable, en buscar retomar la regionalización, pero nadie menciona las iniciativas de ley que podrían proponer si ganan, porque al final un legislador eso es lo que hace, crear leyes que permitan el mejoramiento.

Pero para que se vea el poder que tiene Manuela Obrador, logró imponer a Jorge Iván Briseño Buendia, quien era coordinador de Bienestar en Palenque, como candidato a la alcaldía de Palenque, dejando a un lado al que era el candidato natural, Francisco III Álvarez Vázquez, quien tuvo que irse por Chiapas Unido.

y eso que la familia del presidente no iba a mandar ni realizara las mismas acciones que en las elecciones pasadas; sin embargo en los hechos todo sigue siendo igual, hay favoritismo, se ha quitado al menos en Morena a los candidatos “naturales”, se ha impuesto a otros que nada tienen que ver con el partido, en fin pobre Morena.

Base de datos…-

A unos días de que empiece formalmente las campañas a alcaldes y diputados locales, estos también ya se empezaron a dar con todo y todos contra todos, y en la capital ya no le cuento, habrá que esperar a saber cuáles son sus acciones a realizar en caso de llegar a la alcaldía y ver si cumplieron antes, al menos los que se buscan la reelección.***

La diputada Ana Laura Romero Basurto presentó una iniciativa de ley para efecto de tipificar como fraude equiparado la conducta de los patrones que obligue a uno o más trabajadores a firmar documentos en blanco, con el fin de obtener renuncia de derechos.