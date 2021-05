Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Estado de derecho a los normalistas

Nuevamente los normalistas hicieron de las suyas, creen que con presión van a seguir logrando canonjías como anteriormente, pues queda claro que el argumento de ser hijos de campesinos ya no les hace efecto, porque hijos de campesinos hay en todas las escuelas que hacen un triple esfuerzo porque sus vástagos estudien y se preparen.

De ser así todos tendría el mismo derecho de recibir una plaza de manera directa saliendo de la escuela pública no solo los normalistas, que dicho sea de paso casi nunca están en las aulas, eso cuando había clases presenciales, ahora menos y júrelo que argumentan que no tienen internet, así que no dude que llevan un año sin recibir una sola clase por esa vía.

Pero eso sí, se dan tiempo para bloquear calles, armar desmanes nuevamente.

Aunque ahora demandan se haga la entrega física de las fichas para el nuevo ciclo escolar, quizá lo mejor que le pudiera suceder a esa escuela es que ya no se abriera para más ingreso de estudiantes.

Sinceramente la autoridad debería valorar seriamente el cierre de estas escuelas que ya dejaron su objetivo original y se ha convertido en un nido de personas que todo lo quieren fácil y no pretender hacer el mínimo esfuerzo que es estudiar, menos un examen de oposición como lo hacen todos los demás mortales que compiten por una plaza en cualquier tipo de trabajo, aunque ahora el argumento es la entrega de ficha.

Basta ya de permitir que se adueñen de las carreteras, que realicen bloqueos a la hora que mejor les antoje sin ninguna sanción, al final son mayores de edad, personas responsables de sus hechos.

Que quede claro que nadie impide que se manifiesten, pero al final también la sociedad tiene derechos que deben ser respetados y el libre tránsito es uno de ellos.

Por eso que bueno que la Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación por los actos vandálicos que cometieron los normalistas de la Mactumactzá, en agravio de edificios públicos, una empresa de transportes y la sociedad.

Se han acostumbrado los normalistas a quebrar cristales, dañar carros, sin esperar la aplicación del estado de Derecho; pero esta vez fue diferente, se aplicó el Estado de Derecho y además se aplicó el protocolo de desalojo apegado a derechos humanos.

Siempre son los normalistas los que agreden y estar como aquellos de que tiran la piedra y esconden la mano, pues ya en otras ocasiones han provocado el daño a elementos de la policía.

Ojalá que esta Carpeta de Investigación se lleve hasta las últimas consecuencias y se detenga a los responsables, pues basta ya de tanto desmán por parte de este grupo que cree merecerlo todo.

Base de datos…-

Jorge Constantino Kanter, candidato a la presidencia municipal de Comitán, niega que lo hayan bajado de la candidatura, al contrario, está más firme haciendo campaña para lograr el triunfo este 6 de junio. ***

Los candidatos siguen su camino en este proceso electoral, cuya votación será diferente este 6 de junio, además de muy complicada, pues se prevé que puedan votar alrededor de 30 personas por hora

pocas personas por hora, además del tiempo que se “perderá” cuando llegue algún votante con síntomas de covid-19 se deberá parar todo y sanitizar el área. ***

Queda claro que los normalistas entran a negociar con la firme intención de nunca llegar a ningún acuerdo, y aun así se les paga hasta la vista de graduación. ***