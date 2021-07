Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Regreso a clases, una espiral sin solución

Entre el habrá clases en agosto “llueve, truene o relampaguee” y las cuotas “voluntarias” que deben pagar, los padres de familia ya no ven lo duro sino lo tupido, porque la situación económica está bastante deteriorada y los contagios de Covid-19 van al alza.

Como cada año, que se da el periodo de inscripción en las escuelas, las quejas son las mismas y parece que nunca se hace nada al respecto, porque siempre es lo mismo, padres de familia sufriendo cómo le van a hacer para pagar esa cuota que termina no siendo voluntaria, sino disfrazadamente obligatoria o no dejan entrar a sus hijos a las escuelas.

Y nuevamente se escucha las denuncias donde algún maestro o maestra o directivo de escuela pide depositen a su cuenta personal el recurso que se supone es para la escuela, y desafortunadamente muchas veces esta termina no llegando a la institución, o lo que es peor, desapareciendo la persona que recogía el recurso.

Para nadie es un secreto la situación económica que están enfrentando todos a consecuencia de la pandemia que, por cierto, nuevamente regresa en su tercera ola y hora deben tener para la inscripción de los estudiantes sí o sí, so pena de quedar sin escuela.

Deberían ya las autoridades hacer algo al respecto porque cada año es lo mismo, y aplicar la ley a quien desacate esas disposiciones, porque ahora los papás deben sufrir por el dinero para la inscripción y también por tratar de proteger lo más que puedan a sus hijos si es que los regresan a clases para evitar se contagien de Covid-19.

Si bien es cierto muchos papás andan sus hijos en pleno centro o en lugares concurridos, también lo es que muchos son responsables y evitan que salgan de sus casas para evitar precisamente se contagien del temible Covid-19, sobre todo a quienes son menores de 18 años, porque para ellos todavía no hay vacuna disponible.

Los maestros chiapanecos se han parado de pestañas para evitar regresar a clases porque considera que no hay las condiciones, lo cual les asiste un poco de razón, pero si lo que quieren es evitar el contagio, no se entiende porque siempre se juntan para marchar como medida de protesta, cómo si en esas reuniones no pudieran contagiarse.

Lo que si es que habrá que esperar que sucederá a finales de agosto cuando deba empezar el nuevo ciclo escolar 2021-2022, si los padres de familia deciden mandar a sus hijos o se incrementa la deserción escolar que incrementó bastante este año.

Lo que si es cierto es que los alumnos necesitan urgentemente clases para no seguirse retrasando escolarmente, porque no todos los padres de familia tienen la paciencia o capacidad para apoyar a sus hijos con los estudios y sí muchos ya son fanáticos de la tablet o del celular, pero el viajar en transporte público es un riesgo, el ir a la escuela donde no hay ni agua es un riesgo, vaya que la situación es complicada; ¿cuál será la solución que darán?, debería ser consensada entre autoridades, papás y maestros porque al final todos están involucrados.

Base de datos…-

El gobernador, Rutilio Escandón Cadenas apareció como uno de los 300 líderes más influyentes de México, en la categoría de #PoderEjecutivo, un reconocimiento a su labor al frente de Chiapas con un gobierno austero, trabajando en lo básico, tomando las riendas de la seguridad desde muy temprano y luchando contra las inercias creadas durante muchos, principalmente, la generada en el contexto de la corrupción que hoy subyace, pero en menor proporción, sin duda alguna y se resiste a morir ***

Este lunes en Pantelhó los integrantes del grupo de autodefensa “El Machete” hicieron de las suyas, pues causaron destrozos en las casas de la familia Los Herrera, así como de trabajadores del Ayuntamiento y los elementos de la Guardia Nacional y Militares, que están en el municipio para resguardar el orden, únicamente se limitaron a ver, ante el temor de ser agredidos. Ya por la madrugada, le prendieron fuego a la Presidencia Municipal: vaya, impunidad de un lado a otro, ante la complacencia de las autoridades que están ahí, precisamente, para evitar este tipo de situaciones lamentables