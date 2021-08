Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Los diputados federales

Suman 13 diputados federales los que representan a Chiapas en el Congreso de la Unión, sin importar de que partido político sean; están a unos días de salir y otro grupo similar entrará; pero de los que están por concluir e incluso los que iniciaran, que hace poco estuvieron en campaña casi nadie los conoce y con todo y eso muchos tuvieron el atrevimiento de buscar repetir cargo.

Por su puesto no todos lo lograron, pues para la diputación federal sólo el legislador del PVEM, Roberto Rubio Montejo pudo repetir, lo que significa que volverá a estar en el Congreso de la Unión tres años más, y para ello definitivamente, si es de los que regresó a su distrito por eso lo apoyaron, no así de la gran mayoría.

El legislador Rubio Montejo entregó su tercer informe de actividades, es decir, dio a conocer lo que como diputado ha hecho, y como definitivamente hizo algo, tiene que dar a conocer, pues presidió la Comisión de Medio ambiente y formó parte de las comisiones de Educación y Pueblos Indígenas.

Así destacó varios de los logros, siendo el principal la transformación de la basura en energía, así como el impulso de reformas a las leyes ambientales en materia de procedimiento administrativo ambiental.

Aún con las secuelas del covid-19, ante el coordinador de bancada, Carlos Puente y la secretaria general del PVEM, Karen Castrejón, mencionó que también se hizo prácticamente una nueva Ley Forestal, que clarifica las competencias de Semarnat y Conafor, que ya homologa sus conceptos con el plano internacional y que sin duda protege de mejor forma nuestros recursos forestales.

Al igual que el de Morena, Raúl Bonifaz, quien también dijo al pueblo las acciones y actividades que llevó a cabo como representante popular, donde cumplió y logró ser vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Del resto, pareciera que lo demás es lo de menos, pues como en muchas legislaturas y sobre todo la que sale, pasaron sin pena ni gloria, sólo hay que recordar que la gran mayoría ganó únicamente por ser de Morena y que se votara 6 de 6, por de lo contrario ni es sus mejores sueños hubieran pensado ser legisladores.

Aunque hace unos días tuvo 5 minutos de fama la diputada local y hoy flamante legisladora federal, Adriana Bustamante, no crea que por su excelente trabajo, no, únicamente porque fue la primera en lograr su credencial que la acredita como representen popular de Morena, pues queda claro que en la entidad no tuvo mayores logres que eran sólo 40 legisladores, ¿usted cree que vaya a brillar en México donde son 500?.

El proceso de vacunación continua, el mandatario estatal, Rutilio Escandón, recordó que hay 51 centros de vacunación en todo Chiapas para que acuda a aplicarse el biológico que le puede salvar la vida.*

Más de una familia se está preparando para el regreso a clases de sus hijos, aunque la gran mayoría está en contra de esta determinación por considerarla de alto riesgo, sobre todo para los menores que no son vacunados y son quienes menos cuidados de higiene tienen.