Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Adán Augusto ya la Carabina de Ambrosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere un operador político de confianza en la Segob, quiere un alfil desechable, un fusible político y un incondicional que esté dispuesto a darlo todo por él y por su causa: por eso que mejor decisión que Adán Augusto López Hernández, el ex gobernador de Tabasco.

Pero con Adán Augusto viene otra polémica: la Carabina de Ambrosio que representa uno de los políticos más sin gracia que ha parido la planicie tabasqueña, sin capacidad de lograr acuerdos, sin iniciativa propia, sumiso hasta el tuétano a los designios de AMLO, como encargado de política interna será un mero transmisor de los caprichos Lopezobradoristas en la segunda mitad de la 4T.

En parte Adán Augusto nunca ha sido un político por sí mismo: ha crecido y logrado todo en el marco de lealtad ciega y obtusa a López Obrador, incluso cuando el oriundo de Macuspana ha sido más ciego y más obtuso que el hoy nuevo Secretario de Gobernación.

¿Para qué le sirve a AMLO un Segob como Adán Augusto?, para mantener la línea de conducción del perfil político de la segunda mitad de su gobierno: las cámaras que conforman el Congreso de la Unión están garantizadas por Morena y la oposición no figura ni para darle credibilidad a la acción de gobierno, menos para criticarla y suponerle un bloque.

¿Necesita AMLO a los gobernadores de oposición?, no, porque tampoco ellos están en condiciones de desprenderse del pacto federal ni sustraerse de la coordinación fiscal argumentando autonomía o cosa que se le pueda parecer.

Claro que cerrar un proceso político en los mejores términos posibles siempre será lo más deseado, pero no se puede perder de vista que el poder no está para compartirse y Morena y el propio AMLO lo tienen todo acaparado, por eso mi tesis de que nombró a Adán Augusto en una posición de guardián, de portero, sin verdaderas misiones a cumplir, porque todo lo que quiere lograr lo puede hacer, incluso, desde La Mañanera misma.

Base de datos…-

Espero que ese “fuetazo” del propio presidente a la CNTE sea el disparo de salida para que se inicie un proceso legal, jurídico, penal, contra la dirigencia abusiva de este grupo de maestros radicales que lidera Pedro Gómez Bamaca: poner al Ejecutivo es esa posición merece la cárcel directa, nos guste o no su estilo de ejercer el poder, pero si son capaces de cerrarle el paso al jefe de la nación, lo harán con cualquier ciudadano que no se les someta a sus caprichos. Ahí está el mensaje, falta ver al valiente que piense cómo instrumentarle su residencia una temporada en El Amate al dizque líder magisterial.***

En Tabasco, las quinielas siguen activas: César Raúl Ojeda Zubieta no quita el dedo del renglón, aunque, viejo lobo de mar, espera que AMLO le conceda el gusto de ser el próximo gobernador, aunque sea en la mitad de un gobierno que no puede quedar tirado a medio camino y allanarle el paso a Javier May Rodríguez para el 2024. Eso dictan los clásicos de la política, aunque la mera verdad, los caprichos desde el huésped de Palacio Nacional se tornan indescifrables para su terruño.***

Existe la impresión de que esta caravana de migrantes que recién salió de Tapachula con rumbo al norte del país, está determinada a caminar toda la carretera costera hasta llegar a la frontera norte, como si un entendiera el esfuerzo sobrehumano que es caminar cientos de miles de kilómetros. Lo cierto es que para las autoridades de todos los niveles, dejarlos hacer, dejarlos pasar, es el mejor remedio contra la ola migrante que se concentra en Tapachula por miles. Claro, mucho mejor que darles de patadas y echarles gas. La autoridad debe de imponerse, les guste o no; veremos imágenes dolorosas, pero sólo así entenderán su situación. Qué lamentable.***

Definitivamente es reprobable lo que le sucedió a la alcaldesa de Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana, ante lo cual varios grupos de mujeres se desbordaron en apoyo y solidaridad, y eso está perfecto, pero ojalá estas asocaciones hicieran lo mismo con cada mujer que ve violado sus derechos, porque no es la primera manta que se cuelga en ese sentido