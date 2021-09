Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Todo tiene un límite

Se pueden sacar muchas conclusiones en un análisis político que pueda indicar que a la 4T ya le llegaron al colmo de la abusivez y por ello, se quiera mandar un mensaje al pasado para que lo tengan muy presente: La Loba es mucho más que un arresto y un caso político de desvergüenza que mancha más al que la protege, que a quien la encarcela.

Es claro que La Loba (nos referiremos así, para simple efecto periodístico) siempre tuvo la protección de Manuel Velasco Coello, el ex gobernador del PVEM que la encumbró en Suchiate y la protegió pasado su periodo de gobierno, no es ningún secreto.

¿El ex gobernador siempre ha sabido de los malos pasos, las ínfulas de intocable de la ex alcaldesa?, por supuesto que sí, claro que sí, pero era un asunto menor dado los temas tratados en la política nacional. ¿Realmente es una venganza contra Maveco?, no, por supuesto que no.

En principio de cuentas, por que el actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas no va utilizar el poder y a redirigir las leyes en contra de supuestos adversarios, menos contra el ex gobernador y de tener un pendiente con Velasco, se sabría de acciones directas en su contra, no sobre terceros señalados: La Loba abusó de su poder y si la justicia la reclama hasta hoy, es porque el proceso es lento, pero seguro.

Además: La Loba siempre ha vociferado a los cuatro vientos que tiene la protección política de Maveco, nunca lo ha negado, jamás han ocultado la relación cercana de ahora y de cuando ejercieron el poder, por eso la conclusión ligera de que REC va tras MVC y sus aliados.

No hay tiempo qué perder en el Chiapas de hoy como para andar dirigiendo a la Fiscalía General del Estado contra el pasado: la justicia llegará a quien la debe y cortar la impunidad, le va bien al actual momento de la 4T, además de que resulta muy propicio a una semana de que inicien los futuros alcaldes chiapanecos, para que sepan a qué atenerse, porque todo tiene un límite.

Base de datos…-

Otro apunte mayor: se duda mucho que el Fiscal, Olaf Gómez Hernández se ande metiendo en esos bretes de encarcelar a ex alcaldes por consigna: me parece más bien que estaban confiados de que los procesos en contra dormían el sueño de los justos y resultó que no: que los expedientes, sólidos jurídicamente, no perecen, prescriben o desaparecen.***

Nadie puede negar que era preciso actuar en Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde el ex alcalde Enoc Díaz, mejor conocido como El Diablo, se había convertido en un generador de violencia y rivalizaba a la autoridad, su capacidad de operación y fuego. Pero no hay cochi al que no le llegue su madrugada y podemos decir que a tanto desearlo y decirlo, por fin se le apareció la autoridad y le puso el guante encima. Vienen los efectos, y a esos hay que atenerse, porque la hidra quedó descabezada.***

Se ve a un par de alcaldes de diferentes colores partidistas, muy centrados en arrancar sus respectivos Ayuntamientos: en Huehuetán, Manuel Ángel Villalobos, del PVEM, tiene ante sí, un reto difícil, pero posible en la medida de que se aplique, porque la alcaldesa saliente, Victoria Guzmán Reyes, dejó un cochinero por todos lados y será preciso entrar a lavar la Presidencia para quitarle el tufo a corrupción de esa versión podrida de Morena.***

Y en Berriozábal, donde Jorge Acero tendrá que alcanzar la bandera alta que tiene Morena en la plaza en sus primeros cien días de gobierno. Acero no puede ni debe separarse del efecto positivo que genera Tuxtla Gutiérrez, sino por el contrario, volverse la alternativa para las inversiones que ya no hay dónde ponerlas y que la tierra de las hamacas las recibirá con los brazos abiertos.***