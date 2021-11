Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

A Oxchuc le sirven los usos y costumbres

Afortunadamente en Oxchuc, al parecer ya se logró un acuerdo que permita la realización del proceso electoral a mano alzada, porque será a través usos y costumbres como se elegirá a las nuevas autoridades municipales.

Es decir, al menos de aquí a que se lleve a cabo este proceso electoral se espera no haya más bloqueos de carretera, ni ninguna otra situación que ponga en peligro al municipio, porque las partes firmaron un acuerdo, como lo han hecho tantas veces, donde esperan alcanzar el estado de derecho en Oxchuc.

Por eso la Comisión de la Asamblea del municipio y las fracciones inconformes con ella, con el Pacto de Civilidad se comprometen a respetar los resultados de este proceso y sobre todo, respetar los resultados, beneficie a quien beneficie.

Porque no dude que una de las partes quedará inconforme por el triunfo de las elecciones aun cuando será por el sistema de usos y costumbres; sin embargo, se confía que cinco horas de negociación logren esa paz que tanto necesita el municipio.

En las elecciones 2018, Oxchuc rechazó la elección democrática conocida y estableció que debiera ser por usos y costumbres. Las autoridades electorales organizaron el proceso electivo y durante 3 años, hubo autoridad municipal con el respaldo de la mayoría de las comunidades.

En tanto, este proceso 2021 no es nuevo, lo que resalta es que hayan logrado un acuerdo de mayorías que las minorías se van a dedicar a bombardear para descarrillar el proceso: si ha funcionado para pacificar el pueblo, entonces, debe respetarse como ejercicio democrático interno, aunque no nos guste a los externos, por mal ejemplo que cunde al interior del mundo indígena de los Altos.

Base de datos…-

La diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado hace un trabajo titánico con los diputados, que en su mayoría son mujeres, porque logra conducir las primeras sesiones abiertas que reflejan la capacidad de acuerdo que siempre se construye a nivel de curul y que llegan a la tribuna de manera tersa y articulada.***

El diputado local Marcelo Toledo Cruz se echó a cuestas el proceso de conformación de los comités municipales de defensa de la 4T en los municipios de Chiapas, una estrategia de Morena para relanzar al presidente AMLO en el 2022, cuando se pregunté, allá por marzo, si queremos los mexicanos que López Obrador siga al frente del país, para lo cual, preparan un rotundo sí que opaque a sus adversarios hasta el 2024.***

Qué pena ajena ver cómo las figuras principales de Morena, como los hermanos Morales Vázquez, Carlos y Plácido, revivieron su antigua lealtad al ex gobernador Patrocinio González Blanco Garrido, figura central del PRI y le reconocieron una trayectoria artificial en la capital, donde el recuerdo negativo de un gobernante soberbio prevalece, junto a sus acciones siempre imputadas a su gobierno contra la hoy comunidad LGBTI+, que no se olvidan. Una pregunta: ¿a cuenta de qué revivieron a un político depreciado por todos lados, este par de advenedizos de la 4T?.***

En ese contexto, resulta que Karla Burguete Torrestiana solamente utilizó a esta comunidad diversa que ahora que nuevamente se activó para protestar contra ese reconocimiento a Don Patro, brilló por su ausencia, no la pelaron al interior del equipo de Carlos Morales y la enviaron al rincón del berrinche y le impusieron la medalla al ex Secretario de Gobernación sin que pudiera decir ni pio: ¿de qué sirve entonces promoverse como progres en el tema de la diversidad sexual si cuando se requiere que tengan una posición, simple y sencillamente se esconden, como los avestruces?, es que nunca han sido gente convencida del movimiento y sólo lo utilizan para sus fines políticos electorales.***

Nadie le cree a Pedro Gómez Bahamaca cuando dice que ya terminó su periodo al frente de la CNTE más destructiva de la que se tenga memoria y que ya se quiere ir: mentira, quiere comenzar a vender su salida y no quiere quedarse fuera del foco de atención a propósito de que no son el centro de la discordia social en el Chiapas convulso que estamos viviendo en esta etapa de cierra del año. Bahamaca no se debe ni siquiera por la puerta trasera del movimiento magisterial, debe irse a la cárcel, por todo el daño que le ha causado a la educación en Chiapas.***