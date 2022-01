Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

La reforma eléctrica

Todos los diputados federales están recorriendo sus distritos en Chiapas para hacer foros informativos de lo que comprende la reforma eléctrica que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No a todos les queda esto de regresar a los territorios que representan, muchos ya no quisieran volver a saber del sitio que les dio dolores de cabeza y aunque es una de sus principales responsabilidades, están más cómodos no regresando.

Salvo contados casos, creo que en Villaflores no les importa más allá que el hecho de volver a ver a su legislador para pedirle una coperacha para la comida anual del grupo de autoelogios muy conocido de aquellas tierras.

Y mientras Chiapas no tenga esa certeza de que su riqueza hidráulica le permitirá acceder a una tarifa preferencial, todo lo demás es puro taco de lengua.

Pretender tener el respaldo social con estos foros en una reforma estratégica del sector energético, pasa por tener una nueva realidad, la cual veremos hasta finales de año y una vez procesado el tema en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, todo lo demás son intentos vanos de presentarse como salvadores de la patria con una agenda política oculta que poco a poco van descubriendo, como si la inteligencia nacional no lo supiera desde hace mucho.

Los ataques a Aguilar Rivera

Sergio Alejandro Aguilar Rivera, titular del SESESP tiene claro que tarde o temprano va a ser el centro de la atención del odio de todos los que aborrecen a la 4T, por eso este fin de semana fue blanco de supuestas «críticas».

Aguilar Rivera representa el compromiso del gobernador Rutilio Escandón Cadenas por dignificar la labor policial en todo sentido: uniformes, certificaciones. armamento, patrullas y mejores salarios.

Esa política de Estado ha comenzado a generar resquemores, sobre todo del pasado, donde interesa mantener a Chiapas suspendido en el tiempo, perpetuando la pobreza, la miseria y la marginación.

Y el tema de seguridad pública tendrá esa prioridad por el resto de los tres años que vienen de la 4T y aunque no tengan más recursos que el ataque sin sustento, la labor de Consejo de Seguridad, está claro, no se detendrá por la mezquindad de unos cuantos.

Puede ser Aguilar Rivera un runner y un funcionario comprometido con el objetivo del gobernador, pero sobre todo, es la representación de que hacer bien las cosas hoy en día, genera ataques anónimos, cobardes y mezquinos.

Base de datos…-

El recurso de revisión que impusieron los perdedores en la asamblea a mano alzada en Oxchuc, fue desechado por la autoridad electoral: con eso se abre otro capítulo de violencia, sin duda alguna.***

Mariano Díaz Ochoa está entrando con el pie derecho a la lista de los peores alcaldes de SCLC, al grado de que nadie se acuerda a poco más de 100 días, del desastre de Jerónima Toledo y eso es decir mucho.***

Mari Ross Bonifaz Alfonzo, la gris, inexperta y opaca Secretaria de Medio Ambiente insiste en su necedad: quiere que SEMAHN lidere la estrategia de combate a incendios forestales en este año, sin facultades, sin experiencia y sin recursos.***