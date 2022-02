Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Un punto para la gobernabilidad

Para todos es bien sabido que esta mitad de la 4T ha tenido en Chiapas el recrudecimiento de los conflictos sociales que han marcado el inicio de los próximos tres años de cierre y sobre ello, una secretaría general de Gobierno que busca en sus atribuciones aportar a una solución, aunque en el conflicto de Oxchuc, especialmente, no basta.

Desde la oficina de política interna, Chiapas ha visto pasar en los últimos cinco meses los conflictos más crudos que se han mantenido latentes y a baja intensidad, pero que no han desaparecido porque la solución final requiere, entre otros muchos componentes, del perdón, del pago del agravio y de un nuevo inicio que nadie se permite, porque se entiende como perder la guerra.

Y a ese tenor, decir también que se han sumado otro más, propios de la época, como las caravanas migrantes que traen consigo características que provienen de otro cúmulo de conflictos como las guerrillas y las pandillas centroamericanas, sumadas por pobreza, violencia, crimen y demás.

No ha sido fácil, también eso se entiende claro. Aunque nadie puede negar que con todo la política interna está vigente: con la CNTE las cosas caminan, con los municipios fluyen los temas, en el Congreso, la relación entre poderes es fluido y ahí la lleva; sin embargo falta mucho por hacer y el tiempo está corriendo.

Una nueva era de la Politécnica

Antonio Magdiel Velázquez Méndez asumió por instrucción de la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Chiapas la rectoría por los próximos 4 años y todo se perfila para que sea este un tiempo de seguir creciendo y de consolidación de una escuela de educación superior situada muy bien en el ranking nacional. A la Politécnica debemos agradecer esa nueva perspectiva de la tecnología aplicada al desarrollo de la vida misma de los chiapanecos, muchas generaciones pensando ya con una visión del futuro a partir del conocimiento científico, como nunca antes había existido.

Base de datos…-

Tiene que responder, cómo debe de responder, oficial y claramente, el alcalde Carlos Morales Vázquez, por el ecocidio que autorizó en las nuevas obras del libramiento norte que, son urgentes, prioritarias y necesarias, pero pudo hacerse el esfuerzo por salvar a los más de 300 árboles gigantes que mató sin reparar en el daño ecológico que representó ahorrarse unos pesos con tal de no salvar, entre otros, pochotas que terminaron aserradas y tiradas a la basura.***

Cada año es una tragedia para Chiapas que se quemen nuestros bosques y selvas y que sobre la irresponsabilidad humana de evitarlo (porque quemamos nuestro hogar) se sume la incapacidad de una secretaria de Medio Ambiente que hace grilla barata al entorpecer la labor de Protección Civil de atender los incendios con su capacidad operativa y logística. María del Rosario Bonifaz Alfonzo es poeta, que no lo olvide, no experta forestal, aunque Yucundo Coutiño, su testaferro, le diga que él lo sabe todo.***

En Oxchuc debe de prevalecer el estado de derecho por encima de los intereses comunitarios que ya demostraron que generan inestabilidad social que descompone a todo el territorio chiapaneco; con ello me refiere a las facultades del poder Legislativo de imponer una autoridad municipal que concentre los intereses de todos, deje a un lado las dos facciones en disputa y siente los nuevos precedentes de paz y gobernabilidad, aunque no suene muy democrático, pero sí efectivo.***

Los diputados del Congreso del Estado, impulsan iniciativas y reformas legales que beneficien a la ciudadanía, por ello dieron a conocer la Agenda Legislativa 2021- 2024 que contiene los lineamientos que habrán de regir el trabajo Parlamentario.***

El diputado federal Roberto Antonio Rubio Montejo no se olvida de las bases y constantemente se reúne con los dirigentes y habitantes de su distrito.