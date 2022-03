Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

¿Con ese Verde quieren ganar?

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es otro de los institutos políticos que no da una con su dirigencia estatal: se han ido desmoronando como naipes con su actual líder, Valeria Santiago Barrientos, quien lo único que hace es velar por sus intereses personales y familiares, mientras la militancia está en el completo abandono.

Están tan mal, que hasta del edificio que rentaban como sede estatal tuvieron que dejarlo porque no tenían ni para la renta y cuando muchos se acercaban a preguntar a la actual legisladora federal, decía que no había con qué pagar la renta.

Eso, en el contexto de que el PVEM en Chiapas es la segunda fuerza política que más prerrogativas públicas tiene, por el número de votantes que logró el año pasado y que lo situaron como la fuerza política que gobierna, a nivel municipal, a la mitad del estado.

Atrás quedó el partido fuerte que velaba por los intereses políticos, ahora como en las elecciones pasadas, no han dejado de ser el pececillo pegado del tiburón aún y cuando cuentan con todo para navegar solos.

Desafortunadamente, es un secreto a voces que Valeria Santiago está más preocupada por quedar bien con algunos de Morena, que por seguir haciendo crecer a este partido.

Ahora como salió una voz a exigir que rinda cuentas no dude que se pondrá pestañas pá arriba y se dirá indignada y en una de esas, hasta argumenta violencia política por atreverse a pedirle que diga qué hace con las prerrogativas públicas, porque queda claro que ni renta paga del edificio que ocupaban por la Central de Abasto.

Este definitivamente es otro de los partidos a los que les urge renovar su dirigencia, pero con alguien comprometido al partido y no a sus intereses muy personales.

Base de datos…-

Carlos Palomeque Archila, eternizado dirigente del PAN en Chiapas, acusó a Morena de andar entregando recursos públicos en Venustiano Carranza a unos días de las elecciones extraordinarias para elegir nuevo alcalde, en plena veda, como si ellos no hubieran hecho lo mismo, como si cuando fueron gobierno, no estuvieron “emperrados” en quedarse; la sociedad hizo su parte, ahora el PAN llena los basureros de la historia y no saben cómo salir de ahí.*

Esta es la última elección que le queda por organizar al frente del IEPC al Doctor Oswaldo Chacón Rojas y ciertamente, el nivel profesional que le ha impregnado a su gestión al frente del organismo electoral local, será de lo que más se va a extrañar en el 2024; mientras, las elecciones extraordinarias van viento en popa, conforme a lo planeado.*

Contrario a ello, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que preside Gilberto de Guzmán Bátiz García se anda haciendo rosca o ya recibió línea para no dar una fecha de la elección extraordinaria de Oxchuc que terminó en violencia en diciembre pasado; más bien creo que ya nombrado el Consejo Municipal y transitando en paz estas últimas semanas, para qué moverle o volver a enturbiar el agua con más política.*