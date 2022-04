Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Las extraordinarias chiapanecas

A pesar de que muchos le apostaban a una jornada electoral bañada en sangre, las tres de las seis elecciones extraordinarias que hacían falta salieron bien, a decir de la capacidad organizativa del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas y, sobre todo, de la voluntad ciudadana por hacer un ejercicio comicial libre, democrático y sólido.

Ahora bien, si las condiciones generadas por las autoridades políticas encargadas de la gobernabilidad interna no estaban a la altura de las circunstancias, es preciso decirlo con todas sus letras: están fallando los operadores políticos, los radares internos que permitan identificar dónde seguían prendido los focos rojos y porque no tuvo la fuerza de imponer su criterio.

Las extraordinarias fueron un proceso complementario de 2021, reflejó de que la cultura cívica puede imponerse porque representa a la mayorías y no a los vaivenes de la negociación política, que siempre está de complaciente y al otro día, amanece con ganas de guerrear con todos.

Venustiano Carranza es el municipio insignia porque de ahí es el jefe del Ejecutivo, pero tiene su propia dinámica, merece respeto en sus procesos políticos y tiene confrontación entre grupos antagónicos que ciertamente datan de hace más de 40 años.

Este domingo se dio una muestra de respeto al voto ciudadano, de respeto a la voluntad popular que, dicho sea de paso, tampoco es perfecta, pero representa la aspiración de una sociedad que ya está hasta el full de violencia y más violencia: se tenía que imponer la mecánica democrática de la libre elección y hoy pensar en anular esa elección sólo para seguir complaciendo a los grupos que tienen de rehén a un pueblo, simplemente es inverosímil.

Los otros tres municipios que ya no pudieron ejercer su derecho al voto, tendrán que admitir que la decisión del Congreso del Estado será la mejor en términos de un Consejo Municipal que represente a lo mejor de esas sociedades también deseosas de paz y estabilidad social.

Base de datos…-

Este próximo domingo 10 de abril, viene ahora la Consulta de Revocación de mandato propuesta por AMLO: se requiere el 40% de participación del padrón electoral nacional, unos 37 millones de votos, por el SI o No, para que sea vinculante y tenga efectos políticos históricos desde el Congreso de la Unión; no deje de salir a votar, no compite contra nadie, sino por su confianza y ya platicaremos de los resultados previsibles.***

Horacio Schroeder Bejarano pude ser el próximo alcalde de Huixtla sí hace un trabajo en materia de seguridad que resulte impecable, pero lo dudo mucho desde este mismo momento, porque ni él es Rudolph Giuliani, ni la ciudad de la piedra es la Nueva York de Chiapas, pero me queda claro que, como estrategia política y reivindicatoria, puede funcionar muy bien: ya veremos.***