Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Elecciones y consultas

La propuesta presidencial de cambiar al INE y crear el INEC, con la C de Consultas, es la constante de la narrativa que siempre ha traído AMLO en su vivir político: para el hoy Presidente de la República, la “burocracia dorada” la representa el servicio electoral de carrera y el Consejero Presidente, su máxima expresión; cambiarlo, significa el siguiente martillado en el reacomodo del Estado nacional mexicano como hasta el Sol de hoy lo se le conoce.

Es una verdadera polémica de intereses oscuros y secretos, meterle mano al Instituto Nacional de Elecciones, al que la población considera verdadero y legítimo cuarto poder en tiempos de una república agotada en sus vías de acceso al poder, pues suena a tratar de configura la misma ruta que Hugo Chávez inició en Venezuela y los instaló en una Revolución Bolivariana que hoy resulta más un fiasco que un auténtico proceso democrático.

AMLO no quiere al INE porque ahí se configuraron los dos fraudes en su contra y eso no lo va a sacar de su cabeza ni volviendo a nacer. Pero de eso a que quiera someter a una fortaleza institucional que incluso se ha exportado más allá de las fronteras como modelo a seguir, es otra cosa.

No sólo plantea el hecho de suprimir la figura actual y echar a la calle a los actuales consejeros (Ciro Murayama, Lorenzo Córdova y demás), sino cambiar la configuración de su proceso de elección por la vía del voto popular, cambiar la configuración del Congreso de la Unión con menos plurinominales y reducir la ejercicio del gasto público, adelgazar los Cabildo y suprimir el dinero de prerrogativas.

En el mundo real, es importante decir que se llega a ese nivel luego de una larga noche de partido único, de gobierno, cámara, autoridad electoral y masas, que no permitía la divergencia, ni siquiera la oposición: lo olvida AMLO cuando quiere suprimir la representación política de las minorías en su afán de venganza contra el IFE que lo dejó fuera de la Presidencia en 2006.

Aunque también está el panorama que aún sabiendo que no pasará esta reforma, que sería suicida incluso para los partidos que lo apoyan, si servirá para seguir victimizándose y provocando que la gente vea en los partidos de oposición posibles traidores a la democracia, a la patria y a lo que se le ocurra. Al tiempo.

Base de datos…-

Doña Conchita Villafuerte, esposa don Amado Avendaño Figueroa, trascendió este fin de semana al plano celestial: luz a la viajera y que viva su legado de lucha, trabajo y posición firme en muchos temas que enarboló con determinación, que siempre latieron a la izquierda, a lado de las causas humanitarias donde puso su voz, su firmeza de convicciones y su gallarda figura, mis condolencias a sus hijos.***

René Arauxo es un fotógrafo de esos que ya no muy se dan en el sector de la prensa que va al sitio de la noticia: agente libre de la imagen, René representa hoy lo que muchos periodistas somos en Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas: una constante lucha por la vida, a la que nos aferramos con todo lo que somos para seguir dando esa noticia que quizás cambie una vida o cambie a una generación, tan sólo con el ejemplo. Pronta recuperación estimado René, una noticia maravillosa tenerte de vuelta entre nosotros.***

El tesorero capitalino, Carlos Agustín Gorrosino Hernández resaltó que los contribuyentes tuxtlecos aumentaron por la percepción de confianza que hay con la actual administración, qué lástima que el gobierno de Carlos Morales Vázquez sea opaco, mentiroso y engañabobos, como cuando dijo que corrió a Miguel Ángel Zárate Izquierdo por andar corriendo a los trabajadores del Convivencia Infantil y lo reintegró al primer círculo de su gabinete; queremos transparencia real, verdadera, verificable, no versión 4T tipo la Chimoltrufia, que cuando dicen una cosa, dicen otra.***

Angel Carlos Torres Culebro, el influencer Secretario de Obras Públicas que todos los días se autopromociona, no solamente con la obra que se construye con dinero público y que hace ver que es un gran gestor, sino con el nombre del propio gobernador que lo trae de un lado para otro: eso se llama acto anticipado de campaña, promoción con recursos públicos y un manejo descarado de su imagen por situarlo desde hoy, en la percepción electoral del 2024; ahh, pero pues oposición no hay en Chiapas, se me olvidaba.***