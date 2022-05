Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Los ayuntamientos vs la Cuenta Pública

Toda la vía ha sido un verdadero viacrucis la entrega de la cuenta pública de los ayuntamientos en Chiapas a la autoridad correspondiente y las prórrogas nunca faltan.

Se esperaba que este sexenio salieran los alcaldes con las cuentas limpias o al menos entregadas y no se logró el objetivo al menos del primer trienio, porque los presidentes municipales se niegan a entregar bajo cualquier argumento, y segunda porque el titular de la Auditoría Superior del Estado, no hace bien su chamba.

Así que José Uriel Estrada Martínez está dejando mucho que desear y muy atrás está quedando los objetivos de la ASE; es decir que esta Institución dotada de autonomía técnica y de gestión, orientada a revisar y fiscalizar la cuenta pública del estado y los municipios, así como de sus entes públicos, no está haciendo nada.

En esta legislatura, nuevamente los legisladores se ven en la “necesidad” de otorgar prórrogas a algunos municipios, como es el caso de Teopisca, Chalchihuitán, Mitontic y los consejos municipales de: Honduras de la Sierra; Pantelhó; Frontera Comalapa; Siltepec y Altamirano, porque no han entregado la Cuenta Pública.

Es más a estas alturas todavía hay municipios que deben información y no han solventado de la administración pasada y de los Ayuntamientos donde “quemaron” la documentación algunos manifestantes, menos, como si en la actualidad no fuera fácil volver a conseguir los comprobantes, entre otros.

Siembre se ha planteado la posibilidad de modificar las leyes para evitar que los alcaldes que no cumplan con este requisito no deben ser postulados a otro puesto de elección popular, porque no es la primera vez que un presidente municipal salta de ese puesto a una diputación local o federal, para quedar “blindado” por aquello del mundo de dinero que sabe hace falta en las arcas del Ayuntamiento.

Así al modificar la ley se les obligaría a dejar cuentas claras si quieren volver a competir a un puesto de elección popular, porque mientras se les siga permitiendo competir electoralmente sin importar como dejen la cuenta pública, se seguirá con estos retraso y más si el titular de la ASE se hace de la vista gorda en muchos municipios, donde hay denuncias e incluso videos donde manifiestan las anomalías y sigue actuando como si nada pasara.

Base de datos…-

Como es tradición, el mandatario estatal, Rutilio Escandón Cadenas, entregó medallas de reconocimiento a los maestros con 30, 40 y 50 años de servicio en su día, lo que si causó extrañes es que el líder de la Sección 7, Pedro Bahamaca no saliera a marchar, amagar y amenazar con todo, pues quizá este más preocupado tratando de “limpiar” la casa por aquello de que gane alguien que no sea de su grupo la dirigencia magisterial que en breve hará su cambio.***

El que está muy activo es el secretario de hacienda, Javier Jiménez Jiménez, quien se encarga de que todo mundo se entere de las acciones realizadas; es de los pocos funcionarios en ese cargo en las administraciones pasadas que ha estado muy activo y lo dice, quizá lo veamos en alguna boleta de elección popular en el 2024, todo puede suceder.***