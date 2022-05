Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Enoc ¿puede ser líder de Morena en Chiapas?

A nivel nacional las “corcholatas” del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se están dando con todo por debajo de la mesa y usando de plataforma el proceso electoral que se está dando en seis estados, para realizar su pasarela, lo que ha provocado que estos candidatos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas pareciera que agarren partido por alguno de ellos.

Lo peor es que esta división que está empezando a darse en la cúpula nacional, está provocando que los comités estatales estén peor y no hay que irse más lejos, en Chiapas nunca han estado unidos, así que la revoltura les viene como anillo al dedo, porque al final no comulgan todos.

Y si a eso se le suma las organizaciones que han creado alrededor de Morena, las cosas se complican, pues en primera instancia el superdelegado José Antonio Aguilar Castillejos, junto con el líder Ciro Sales Ruiz, dieron luz verde a Chiapas Cuatro Desarrollo que dirige Hugo Pérez, ahora férreo simpatizante de Morena, la cual, en primera instancia, se dice, apoyaría las aspiraciones del superdelegado.

Sin embargo, algo pasó y terminaron desconociendo este organismo rémora que por alguna extraña razón ingresó a sus filas a Enoc Hernández, aun cuando el líder estatal dice desconocerlo como coordinador.

Pero eso no le ha impedido al ex alcalde de San Cristóbal de las Casas, ex diputado local y ex líder del partido Mover a Chiapas, continuar su camino en esta organización y “apoyar” a crear los comités distritales, municipales y lo que se ofrezca, incluso está más activo que el mismo dirigente estatal.

Y como era de esperar dentro de esta organización no dude que están divididos porque algunos apoyan a Zoé Robledo y otros harán lo propio con otro aspirante, que puede ser Eduardo Ramirez, incluso alguno de los hermanos Morales, Plácido o Carlos.

Hay que reconocer que Enoc Hernández es una persona muy movida que dejó al inicio de este sexenio la dirigencia del partido estatal Podemos Mover a Chiapas y a tres años del gobierno se reincorpora a una organización política y como era de esperar bastante activo.

En tanto, se ve como Morena en Chiapas se sigue cayendo a pedazos como siempre, lo que los une es el cambio de dirigencia por alguien que sí sepa que significa la palabra unidad con miras al proceso electoral, si quieren salir victoriosos.

Aunque la gran ayuda que tienen todos los partidos es que efectivamente ninguno tiene puestas las pilas, sino que están durmiendo el sueño de los justos y quienes quieren activarse la dirigencia no los deja, que para el caso es lo mismo.

Base de datos…-

Todo un evento importante resultó la fiesta de cumpleaños del alcalde de Villaflores, Mariano G. Rosales Zuarth, donde se dieron cita la crema y nata de los políticos, sobre todo del PVEM, donde se pudo apreciar el cariño que le tienen al presidente municipal, no sólo de sus amigos, sino también del pueblo.***

Se veía muy lejos los plantones de personas migrantes como sucede en Tapachula; pero desafortunadamente en esta ciudad capital se está viendo este tipo de manifestaciones por parte de personas de otro país que buscan presionar para recibir una visa humanitaria o algún tipo de permiso que les permita cruzar el país y tratar de llegar a Estados Unidos, ojalá pronto se aplique la ley: los migrantes no pueden poner condiciones en el país donde su situación jurídica está en vilo ***

Pedro Gómez Bahamaca está respirando oxígeno extra: debió irse hace mucho tiempo, pero por cada segundo al frente de la Secretaría General de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, gana cientos de millones de pesos del famoso FABES desde el cual se despacha con la cuchara grande, aunque lo niegue y se encabrite cada que se lo preguntan.***

El retorno del perdedor Reynaldo David Mancilla López en Berriozábal a “Desarrollo Cuatro Chiapas” trajo consigo una crisis de seguridad: desconocidos detonaron sus armas por todo el pueblo con la intención de generar una psicosis colectiva, como diciendo “ya regresé”, y es que en Berriozábal lo único bonito es el parque, porque el tema de la seguridad está dejando mucho que desear.***