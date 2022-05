Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

El constructor

El Secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro tiene al centro de la discusión pública una pieza fundamental de la 4T: la obra que legará el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a un Chiapas que no logrará en este sexenio, revertir su atraso sistemático y en todos los sectores conocidos.

Pero el titular de SOP está más en la discusión pública porque es evidente su interés en posicionarse como una figura de Morena (chaleco color guinda, por ejemplo) para que, llegado el momento de la sucesión en 2024, esté presente en las boletas, aunque sea como candidato a diputado federal.

Junto a Pepe Cruz, el titular de Salud que hasta transformó en acrónimo su largo y tabasqueño nombre, son dos piezas del gabinete que tiene la venia del jefe para hacer redes sociales con el objetivo de darse a conocer, ponerse al centro de las especulaciones y “comenzar” a sonar en todas las posiciones posibles.

Eso sin olvidar al secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, otro de los hombres fuertes en este sexenio y que también todos los días aparece en los diferentes medios y plataformas.

Ángel Torres quiere ser alcalde de Tuxtla Gutiérrez, pero estaría bien para él si pudiera ser Diputado Federal en el lugar que hoy ocupa Jorge Luis Llaven Abarca o Adriana Bustamante Castellanos, dos figuras que en la Cámara de Diputados han hecho su mejor esfuerzo sin mayor trascendencia.

Torres Culebro inauguró el segundo paso a desnivel sobre el Libramiento Sur, a la altura del boulevard Andrés Serra Rojas y sin duda, esta segunda magna obra del gobernador le dará el siguiente nivel de catapulta que necesita para situarse arriba de la discusión y aventajar a quienes tienen los mismos intereses políticos que él.

No es garantía de nada ser el responsable de la obra, porque los vicios ocultos van pegados al prestigio personal, pero no se cree que ese puente tenga mayores fallas que llenar de agua las casas de los vecinos que quedaron por debajo del nivel de la obra y que cada que comiencen las lluvias de temporada, haya una ama de casa enojada porque se le echaron a perder sus muebles por culpa de un licenciado haciéndola de ingeniero.

Pero hay que reconocer queTorres es el más adelantado de los miembros del gabinete, entre taimados, sordos e incapaces, miedosos que no se atreven a dar el paso, que no saben, que esperan por escrito la orden de salida, pero que están viendo correr el tiempo y cómo se les está escapando la oportunidad política.

Base de datos…-

Carlos Morales Vázquez ha dado la orden a sus huestes dentro del Ayuntamiento que comience el proceso de promoción más allá del territorio tuxtleco con miras al 2024: lo malo es que no tienen mucho con qué hacer esa labor, máxime cuando el personaje a promover no da de sí, no tiene con qué, no puede cambiar siquiera el gesto de tener que soportar a todos al mismo tiempo y todavía, recibir críticas por lo mal que lo hace.***

El huracán Agatha vino a poner a todo el gabinete en posición de guardia, mientras unos andaban en situaciones fuera del ámbito de su competencia, otros se sentían más operadores políticos de Morena que del propio gobernador, pero al llamar al Consejo Estatal de Protección Civil, más de alguno quedó evidenciado que no tienen conexión con sus compañeros y que otros más, mantienen viejas pugnas políticas internas.***

Amarren a los alcaldes, por favor, que alguien les diga que no están en campaña abierta, que su primera y final tarea es garantizar a sus gobernados, condiciones de seguridad para poder desarrollarse, que, aunque esperen el refuerzo estatal y federal, sus policías municipales tiene la obligación de generar gobernabilidad, estabilidad y demás: amárrenlos ahorita que se puede, porque llegará el tiempo en que será demasiado tarde.***