Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

¿Arrancan?

El ajedrez político en Chiapas empezó a moverse: luego de que el fin de semana pasado hubiera elecciones en 6 estados del país y de los cuales Morena ganó 4, el ánimo competitivo está a su máxima potencia, prendiendo motores y arrancando.

Quien dio el primer paso fue el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien dejó claro que no se irá de Morena, tirando muchos pronósticos que ya lo veían incluso en el PRI, a través de una alianza; ERA, enfático, dijo que respetará las reglas de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y acatará el resultado de la encuesta o el sistema que se use para elegir al candidato a la gubernatura de Chiapas.

Ramírez Aguilar tiró pronósticos clásicos: dará la batalla al interior de Morena, aunque no gane la candidatura, sabiendo desgarrar, desprender, podría favorecerle, es el tiempo de la disciplina y obediencia total y un mensaje al exterior de que estará en la boleta electoral, a gustarles o no, a quererlo o no.

En tanto, el director general del IMSS; Zoé Robledo, otro de los aspirantes a ser el elegido para buscar la gubernatura de Chiapas, lanzó un video emulando a Rocky Balboa, pero con música de marimba y afirmando que busca hacer más cosas por Chiapas.

Afirma que ya empezó, que está dando el primer paso para la transformación de la entidad y que va a caminar nuevamente el estado, al tiempo de pedir se unan a Morena, porque, dice, cada vez son más y va #ConRumboAlPorvenir, en alusión al municipio de donde es originario su señor padre, Eduardo Robledo Rincón.

Pero el senador, Eduardo Ramírez, se dice respetuoso de los tiempos y del gobernador Rutilio Escandón, por lo que esperará hasta el próximo año para empezar a hacer campaña y hablar abiertamente del tema de la sucesión.

Mientras tanto la senadora de origen veracruzano, Sasil de León, sigue desesperada haciendo reuniones en diferentes lugares, para que la conozcan, es decir está haciendo visitas y campaña que nunca hizo cuando buscó la senaduría que actualmente ostenta.

Lo que sí es un hecho es que los grupos de simpatizantes, de Eduardo Ramírez como de Zoé Robledo, están a todo lo que dan a través de las famosas organizaciones civiles que como abundan cuando hay víspera de jornada electoral, haciendo lo propio, uno dejando la huella del jaguar y el otro poniendo vacunas y brindando servicios de salud por todos lados.

Los dos fuertes aspirantes se dicen preparados para poder gobernador Chiapas, resolver los problemas que enfrenta y tener la experiencia adecuada para poder sacar en primera instancia una encuesta que los favorezca.

Queda claro que está sucediendo lo mismo que a nivel nacional, donde ninguna “corcholata” se dice descartada y tampoco abandonará el barco de Morena por el momento, pues al final todos puede suceder.

Base de datos…-

ERA prepara una exposición chiapaneca en Los Ángeles, California, Estados Unidos y Zoé Robledo anuncia derechohabiencia del IMSS para reporteros que no trabajan por cuenta propia.***

Dentro del proceso sucesorio abierto esta semana, ambos personajes se disponen al cambio, el relevo en la dirigencia estatal, caduca y rebasada de Ciro Sales Ruíz, sostenido por José Antonio Aguilar Castillejos, pero que ya nadie respeta y que toma tiempo extra que no le pertenece.***

La propuesta para los reporteros que trabajan por su cuenta, que puedan tener acceso a los servicios médicos del IMSS, cotizar en Infonavit y pensar en una especie de pensión para su vejez, nació de mi entrañable amigo Ángel Mario Ksheratto Flores, que se fue de este plano con ese pendiente y que ahora, hasta tema de campaña resultó ser.***