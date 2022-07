Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Palomeada la lista de Morena

En las próximas horas saldrá ya la lista de quienes podrán ser consejeros en Morena para luego poder elegir al dirigente de este partido, y es que la selección está complicada, pues se recibió más de 2 mil solicitudes, de los cuales como ya se sabe quedarán 130 en total, es decir 10 (cinco hombres y cinco mujeres) por cada distrito electoral federal.

En dicha lista seleccionada usted encontrará de chile, de sal y de manteca, entre los que estarán por supuesto quienes aspiran a dirigir el partido como Carlos Molina, Enoc Hernández, Marcelo Toledo, Horacio Díaz.

Pero también se podrá leer los nombres de funcionarios públicos como el secretario de salud, Pepe Cruz; el de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, el de Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; así como diputados como Adriana Bustamante, Fabiola Ricci, Mayra Alicia Mendoza Álvarez, sin faltar los alcaldes como la de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, de Reforma, Judith Martínez Dantory, entre otros.

A eso súmele a varios hijos de alcaldes que esperan ocupar el lugar que ahora tiene el progenitor, pues al final de esta lista de consejeros, es casi casi el pase director para lograr también una candidatura a un puesto de elección popular.

Por ello este 22 de julio sale publicada la lista de quienes podrán participar para ser parte de los órganos directivos de Morena, pues no hay que olvidar que este proceso se está dando en el país.

Y para que no se diga que el actual encargado de la dirigencia, Ciro Sales no quiere dejar su cargo, se baña en salud y reprueba todo lo negativo que ha salido contra el partido y el proceso e incluso se tomó la foto con Carlos Molina, uno de los aspirantes más fuertes para ocupar la dirigencia, pues no hay que olvidar que se propagó fuerte el rumor de otros aspirantes que podrían competir en el cargo apoyados por el grupo llamado “Los Goldos”.

En tanto va viento en popa este proceso de selección que se espera concluya el 6 de agosto ya con una dirigencia nueva que será quien se encargue del proceso electoral del 2024 de donde saldrá el nuevo gobernador.

Base de datos…-

El actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, uno de los presidenciables, tiene muy claro que aún no es tiempo de aspiraciones personales, sino de unidad y de seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador para consolidar lo que llaman la Cuarta Transformación.

En tanto sigue de gira por todo el país en su calidad de encargado de la política interna de todo el país.*

Entonces, en este proceso rumbo al 2024, bajan del tren a Ismael Brito Mazariegos, José Antonio Aguilar Castillejos y al detestado Ciro Sales Ruíz, considerados traidores al movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador; emerge Sasil de León Villard, para placer de mucho, para gustos de otros y para bilis de retortijones de muchos más.*

En San Cristóbal de las Casas las cosas están perdidas en materia de seguridad con Mariano Díaz Ochoa como alcalde que no solamente no hace nada, sino que entorpece, torpedea y obstaculiza la labor de las policías con su quejadera que no lleva a nada, definitivamente; se tienen qué tomar cartas en el asunto, como desaforarlo e instaurar eso que han comenzando a bosquejar los militares: un plan de rescate integral que lleva al centro el tema de la seguridad pública.*

Muchos le siguen rascando la panza al tigre, pero ya se cocina al interior del IEPC, un acuerdo general que les va a poner su “estate quieto” a más de uno, desde Magistrados presidente de tribunales, presidentes de comisiones de presupuesto, hasta secretarios de obras públicas, empresarios y demás.*