Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Morena quedó a deber

Nuevamente Morena quedó a deber, ya se esperaba lo que sucedió el fin de semana con la elección de sus consejeros en los 300 distritos, que habría acarreo, disturbios, conato de violencia, amenazas, entrega de despensas, entre otros, además del triunfo de los funcionarios como consejeros en todos los estados donde compitieron.

Si bien es cierto también aparece el nombre de distinguidos morenistas, gente de base, no se puede perder de vista que en ella está el nombre de muchos funcionarios, de los cuales en la próxima elección aparecerán en la boleta para algún puesto de elección popular.

Y así como estaba programado se llevó a cabo este proceso que en varios lugares fue suspendido por el exceso de violencia, al final al mismísimo estilo priísta, Pues no hay que olvidar que muchos de los integrantes de Movimiento Regeneracional salieron del tricolor.

Lo que queda claro es que también al estilo del PRD este partido se dividió en grupos, tribus o como guste llamarle que impedirán que crezca y de seguir así lo llevarán a desaparecer como le sucedió al sol azteca.

Al final como dice la canción aquí todo sigue igual, no hubo ese proceso democrático que tanto esperaba Morena y a pesar de tratar de disculpar las acciones, ahí están, no se pueden negar, porque fueron documentados sobre todo en redes sociales.

Si así fue el proceso de concejeros, que se espera en los estados donde habrá elección de dirigente y lo que es peor, que sucederá para el 2024 cuando se elija a quien abanderará al menos en Chiapas al candidato a la gubernatura.

Definitivamente Morena está obligado a hacer un análisis de lo que este fin de semana sucedió porque no hubo ningún cambio, sólo se aplicó lo que tanto criticaban del PRI, el acarreo, las amenazas, la compra de votos, aunque ahora lo llamen de otra manera.

Base de datos…-

Luis Manuel García Moreno, Delia María González Flandez, Adriana Grajales Gómez, Zaynia Andrea Gil Vázquez, Emma Orantes, Sergio Aguilar, Javier Jiménez, Carlos Torres, Julio Rincón y Pepe Cruz, nuevos consejeros estatales y congresistas nacionales de Morena.*

A Joaquín Zebadúa le botaron el teatro del Distrito IV con cabecera en Pichucalco; al alcalde de Coita, Javier Maza, le dieron una patada en el trasero y a la alcaldesa de Arriaga le costó llegar porque representa a José Antonio Aguilar Castillejos.*

No se volvieron a ver las fuerzas de Zoé Robledo en este ejercicio interno de Morena: luego que no se quejen, no deben desaprovechar las oportunidades.*