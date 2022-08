Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

La crisis de San Cristóbal

Con un presidente que no puede atender la crisis de gobernabilidad y seguridad, San Cristóbal de las Casas está al borde de una crisis constitucional que se espera que esta vez sí pueda atender correctamente el Congreso del Estado.

Desde la Secretaría General de Gobierno se ha propuesto una hoja de ruta para atender los principales criterios de urgencia de lo que está pasando en la colonial ciudad, para que se pueda tener una idea de por dónde puede comenzar a organizarse la vida pública en la era post Mariano Díaz Ochoa.

Es tiempo de que se vaya, tiempo que abandone su posición infantil de no reconocer que él es parte de la crisis de San Cristóbal, desde que comenzó su gobierno bajo sospechas de fraude y que no está mal en un político de su experiencia, reconocer que no podrá en esta tercera ocasión, concluir su periodo de gobierno.

Para nadie es un secreto que cada vez hay mayor violencia en el municipio, donde se han dado hechos lamentables y eso a la larga estará alejando a los turistas, porque San Cristóbal vive de la industria sin chimenea y la crisis se va a dejar sentir en breve, aunado a lo que ya dejó la pandemia por el Covid-19.

Y queda más que claro que el alcalde no ha podido con la fuerte inseguridad en este importante municipio de Chiapas, ojalá no tome cartas en el asunto real cuando ya no tenga la solución.

Base de datos…-

Uno que otro despistado político actual de la 4T acudió al cumpleaños del que fuera otrora poderoso Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, que ahora es sólo un diputado federal al que ya nadie le rinde las pleitesías del pasado, precisamente porque representa un tiempo político que está siendo superado por Morena y sus propios secuaces.

Los pocos que aspiran a que ese tiempo regrese, son los mismos cartuchos quemados que insisten en que pueden solos y no necesitan de nadie, menos del partido en el poder.***

La dirigencia de Carlos Molina Velasco tendrá que sortear la reposición de las tres elecciones de congresistas nacionales que faltan en Chiapas y los 30 consejeros estatales que le faltan, concretamente en Pichucalco, Zinacantán y Huehuetán; luego de ese requisito, lo demás es meramente trámite para comenzar a dirigir a Morena en el estado.***

Felipe Granda Pastrana se perfila como el siguiente alcalde de Tuxtla Gutiérrez, principalmente, porque no ha parado de reunirse con la gente, de construir estructura, de alimentar sus aspiraciones todos los días con lo que ha tenido a mano; se duda que se la vayan a dar en su mano, pero será menos la resistencia cuando encuesten a quienes buscan lo mismo y vean que los niveles de aceptación, borra a cualquiera que le intente hacer sombra, al menos a esta distancia y desde este momento.***

Si de despistados se habla, Tania Robles, Esther García y José Antonio Aguilar Castillejos fueron los únicos que llegaron a la fiesta del Ex Fiscal con la frente tatuada de #4T y hasta Carlos Molano, su último adversario electoral, de los pocos que rindió pleitesía con el gesto político hacia el «verdadero dirigente» en Chiapas del PVEM que, para bien de algunos y males de muchos, volvió a reunir a sus huestes.***