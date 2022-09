Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina 

Teopisca: el caso pendiente

El hubiera no existe, así que los daños están hechos y ahora nadie debe intentar lavarse las manos, sobre todo las legisladoras, quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de dar una solución inmediata y de acuerdo con la ley, al caso de Teopisca, pero prefirieron agachar la cabeza y hoy, evadir la responsabilidad.

Si se ha leído la Constitución Política del Estado de Chiapas, esta deja claro que en caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento, por renuncia o falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el Congreso del Estado designará un Concejo Municipal integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas.

Por eso es lamentable la declaración de la diputada ahora de Morena, Fabiola Ricci Diestel, quien reconoce que ella sólo leyó el dictamen como secretaria de la mesa directiva del Congreso, pero el nombramiento de Luis Valdez como presidente del Concejo municipal, lo aprobaron sus compañeros.

Tan fácil era levantar la voz y dejar claro que eso no era lo procedente, pues al final la ley no decía que debía nombrarse a Luis, hermano del hoy edil occiso, porque, además, hay que recordar que este cambió su domicilio ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana al municipio de Frontera Comalapa para poder ser suplente del diputado del Distrito, es decir, “oficialmente” no vivía en Teopisca, y por más familiar que era del alcalde asesinado, no debía ser nombrado en su lugar.

Pues al final el Congreso del Estado puede dictaminar y en su momento aprobar cualquier concejo, está dentro de sus facultades y no se pueden escudar en que sólo leen los dictámenes.

Teopisca quedó como un municipio en problemas, donde incluso a pesar de que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas determinó conforme a derecho, revocar y dejar sin efectos el Dictamen de 22 de junio de 2022 y por ende el Decreto 151, emitidos por el Congreso del Estado, en el que declaró desaparecido el Ayuntamiento de Teopisca y designó la integración de un Concejo Municipal, derivado del fallecimiento de quien fue presidente electo del Ayuntamiento, además de la renuncia de las y los regidores que lo conformaban, no ha quedado en tranquilidad total.

A estas alturas se espera una solución porque el tema está muy dividido y se debe llegar a una respuesta favorable para el pueblo, donde todos estén involucrados, incluyendo los legisladores y no argumentar al rato que sólo se lee dictámenes.

BASE DE DATOS…-

Otra que no da una en el caso de Teopisca, es la presidenta del PVEM en Chiapas, la diputada federal, Valeria Santiago, quien, ha abandonado a este instituto político, dicen sus militantes, para andar en gira por la entidad con el ahora también legislador del Verde, quizá ahora si visite a los agremiados de este partido, total todos ya son del mismo.***

Es urgente que se aplique la ley a todos los que bloquean las vías de comunicación en Chiapas, porque se afecta la economía, el turismo, los pobladores, a la fuerza laboral que busca llegar a sus centros de trabajo a pesar de la ingobernabilidad de unos cuantos.***