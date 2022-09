Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina 

Los ‘aparecidos’

Esto se va a descontrolar: aparecieron los eternos aspirantes a la candidatura a la gubernatura como el caso de Luis Armando Melgar Bravo, quien empezó a tapizar con espectaculares, donde se ve en primer plano su foto por si hay duda de quién es.

Así que no dude que en los próximo días se siga la competencia de espectaculares que ya se ha dado en otros tiempos, no sería novedad, aquí el punto era que habían “respetado” los tiempos los suspirantes.

Sin embargo, parece que algunos tienen más prisa que otros, pues en política nada está escrito y ejemplo hay muchos, han llegado quienes menos se esperan y los más “apoyados” no logran el cometido.

Por ello también los partidos políticos deberían estar haciendo lo propio, es decir preparados para poder hacer un papel decoroso en el próximo proceso electorales y mínimo no perder el registro como sucedió con otros que simplemente, era impensable que sucediera, como el caso del PRD, aunque después lo recuperara, pero no por alcanzar los votos, sino por un tecnicismo legal.

Empezó Morena al hacer cambio de dirigencia al quedar Carlos Molina en lugar de Ciro Sales, el eterno desconocido incluso para su militancia, y es que como todos saben el fin de semana luego de electos los consejeros hicieron lo propio para cambiar la dirigencia en la más grande tranquilidad, pues no hubo inconformidad, es decir, todo estaba más que planchado.

Por su parte el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su dirigente Valeria Santiago Barrientos, desafortunadamente no trabaja para este instituto pues su falta de liderazgo ha quedado más que evidente, además de las quejas que hay entre su personal por el trato que da las pocas veces que se le ocurre llegar.

Ojalá se ocupara de atender este partido, pero afortunadamente para la militancia, hay otros legisladores que sí están al tanto de este, porque de lo contrario estaría igual que el PAN: puritíto cascarón.

Y es que Acción Nacional, donde ya se eternizó Carlos Palomeque prácticamente ya se quedó sin militancia, es de los edificios menos visitados en cuestión de partidos, al parecer sólo llegan quienes ahí trabajan.

Igual está el PRD, donde su dirigente, José Antonio Vázquez Hernández, está más ocupado en tratar de que no desaparezca su grupo campesino denominado CIOAC, el cual por cierto está más dividido que un pastel.

El PRI, con su líder Rubén Zuarth, desafortunadamente hay militantes que están en demanda y demanda porque quieren quitar al dirigente y se han olvidado que deben unirse para evitar perder el registro, ya que la votación no fue la idónea en las pasadas elecciones.

En tanto el resto de los partidos irá a donde lo lleve la corriente y muchos de estos servirá para engordar el caldo a esos otros que hoy levantan la manos, sabedores que no tienen posibilidad, pero mostrándose vigentes, para brincar como changos al siguiente mecate.

Base de datos…-

Barbara Mañón es la encargada de Comunicación Social de Morena en Chiapas; actualmente es legisladora local; es una oportunidad de oro para posicionarse, pero parece que todos en el Movimiento de Regeneración Nacional tienen mucha urticaria cuando se habla de la prensa libre; quieren conversos, confesos, militantes desde la opinión pública y ahí es donde realidad choca con el adoctrinamiento.***

Que alguien le diga a Guillermo Santiago Ramírez, director nacional, del Instituto Mexicano de la Juventud, que su encargo es nacional y no la plataforma para plantear su proyecto con rumbo a San Cristóbal de las Casas, una obsesión que no tiene calculada, no sabe, pero que, por ese caprichito, está torciendo el objetivo de una oficina nacional que, al final, no le resultará.***

El presidente del Congreso, el diputado de Morena, Yamil Melgar Bravo, reconoció el liderazgo que ha venido realizando Carlos Molina en ese partido, quien logró la totalidad de los votos de los consejeros.***