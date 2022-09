Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

La pasarela municipal

Dieron inicio los famosos informes de gobierno municipal, la pasarela donde se lucen los alcaldes y alcaldesas, donde se escucha y oirán una seria de acciones que presumirán, de las cuales ni la mitad han vuelto realidad, muchas están en la mente de la autoridad y otro porcentaje quizá en papel, pero un mínimo será realidad y de ellas, dude cual está concluida al 100 por ciento.

Para nadie es un secreto que en la mayoría de los municipios las quejas constante son la falta de obras y acciones por parte del alcalde o la alcaldesa, y claro está que no dude que verá pasearse a los funcionarios que aspiran y suspiran un puesto de elección popular.

Definitivamente eso de rendir cuentas al pueblo se ha vuelto una burla en muchos municipios, porque salen más enojados los ciudadanos al darse cuenta de todo el dinero que en papel se dice ya gastaron y que en la realidad no se ve en ninguna parte de la demarcación.

Y como la Auditoria Superior del Estados de Chiapas está más preocupada en las efemérides (como bien lo muestra en su perfil de redes sociales) que en vigilar la verdadera aplicación de recurso en los municipios, pues los alcaldes la tienen como se dice pian pianito, no se ocupan ni preocupan por como saldar la cuenta, total el famoso tío del auditor, José Uriel Estrada Martínez, se la pasa promoviendo los buenos oficios para que todo salga limpio y claro cuando haya una auditoria, si es que se les ocurre hacerla.

Pues en esta administración llama la atención que todos los alcaldes no han tenido problemas con su cuenta como sucede en Huixtla, con todo y que han habido denuncias públicas y aceptaciones de los mismos ediles, pero parece que la Auditoria no ve y no escucha, por eso los informes de gobierno municipal será como un club de los elogios mutuos.

Aunque claro está, no en todos los municipios las condiciones son las mismas, porque a pesar de todo aún queda uno que otro alcalde que si trabaja para su pueblo y busca rescatarlo de la marginación en que se encuentra.

Base de datos…-

Que bueno que los legisladores avalaron la propuesta de hacer un homenaje póstumo al cronista José Luis Castro Aguilar, un hombre que definitivamente aportó a la historia de Tuxtla Gutiérrez, tema que le apasionaba y lo demostraba siempre, sobre todo en sus más de 100 artículos periodísticos que escribió.***

Se está a un paso de terminar con el famoso Horario de Verano y quedarnos como dicen los abuelos, sólo con el horario de Dios, por lo que se aprobarse definitivamente, ni en abril ni en octubre se retrasará o aumentará una hora, sólo será uno, aunque hay que recordar que en muchos municipios nunca fue tomado encuesta este sistema.***