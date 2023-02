Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

El relevo sindical

Chiapas está por vivir una fuerte batalla sindical: la elección del nuevo dirigente o lideresa de la Sección 40, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, que está dividida entre charros y demócratas, los primeros son, los beligerantes y los otros, institucionales, por decirle de alguna forma.

La situación se calienta, porque cada que se avecina la elección de dirigente se acuerdan del mega fraude de la Caja de Ahorros, que desde hace muchos años se ha denunciado y a la fecha no ha habido una respuesta convincente, ni personas detenidas por este robo descarado.

Como es de esperar, todos los grupos y las corrientes se alistan para tratar de lograr el triunfo, porque no sólo se trata de dirigir una sección sindical bastante importante, sino todo el recurso económico que ahí se mueve y Usted, amable lector, no me dejará mentir: quienes han sido líderes, llegaron pobres, pero se fueron ricos.

En la época de Elba Esther Gordillo, con el simple hecho de ganar el proceso electivo interno, los hacia dignos de un automóvil último modelo y de una larga lista de canonjías que tenían solamente por el hecho de dirigir al sindicato de maestros chiapanecos.

Ahora, el Bloque Amplio Magisterial, a través de Mario Roldan Robledo, apoyado por el actual líder de la sección 7, Pedro Gómez Bahamaca ― que vaya que tiene cosas que aclarar ― han “advertido” el posible derramamiento de sangre, violencia y pérdidas humanas y de paso, señalan a los responsables: Ángel Paulino Canul Pacab y Alfonso Zepeda. Este grupo amenaza con sacar esta vez a los charros de la dirigencia del sindicato y ellos significa, confrontación a sangre y fuego.

Sin embargo, el otro grupo acusa al maestro de telesecundaria Roldán Roblero de presumir el apoyo de Eduardo Velázquez, ex subsecretario de Educación (un personaje de poca monta y mala calaña) y de haber sido ser expulsado del Concejo Central de Lucha, el CCL, aún vigente y activo en sus restos, un lastre que le impediría ser dirigente.

Iniciados oficialmente los trabajos para el cambio de dirigencia, las acusaciones seguirán a full, ojalá que esta vez sí se logre castigar a los responsables del fraude de la Caja de Ahorros, que es una millonada, nunca precisada, jamás revelada y siempre utilizada para los tiempos electorales-magisteriales.

BASE DE DATOS…-

Entre los Verdes chiapanecos, hay diferencias: quienes dicen que Jorge Luis Llaven Abarca es un arribista que tiene a Valeria Santiago Barrientos como personera en la dirigencia estatal, tienen toda la boca llena de razón, pero quienes lo dicen, como Jorge Betancourt Esponda, tampoco cantan mal las rancheras: entre coyotes de la misma loma, cambiar la tonada no significa grandes cambios, pero en fin, todos esos “chuchos”, tienen dueño y no se vale que de la noche a la mañana, se les olvide (dicho con todo respeto).*

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López estuvo en tierras chiapanecas, donde se firmó los Convenios de Concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023, el cual fue signado por 11 gobernadores, incluyendo por supuesto Chiapas, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.*