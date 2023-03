Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Un fuerte rugido

El senador Eduardo Ramírez, desde la plaza de toros de Tapachula, lanzó un grito (que no de guerra) en pos de la candidatura a gobernador del 2024 que, por ratos parece que se le aleja un poco dentro de Morena y aunque demuestre músculo político y capacidad de movilización, no se puede negar que no está en el ánimo del partido oficial, pero, principalmente, de quién tendrá el peso político suficiente para declinar la balanza a favor de un candidato.

Sin embargo Ramírez Aguilar tiene al partido Verde en la bolsa, esa candidatura es de él y nadie en su sano juicio se atrevería a discutírsela, en caso de ir solo este instituto en las próximas elecciones: el discurso de Tapachula se traduce en “valórenme porque si no, me voy” y enfrente, está la alianza PAN, PRI y PRD listo para darle lo que les pida con tal de llevarlo como abanderado y dar la batalla desde el inframundo en el que viven desde la última elección.

Pero Ramírez Aguilar sabe que debe llevar a Morena en su siglado electoral, para garantizar un triunfo rotundo, contundente, de muchos votos. Sin embargo aún se la disputa con Zoé Robledo, el consentido del Presidente Andrés Manuel López Obrador y con quién ha tratado el tema casi todos los días de la semana en que participa en La Mañanera.

Ramírez Aguilar tiene al Movimiento Ciudadano enfrente (a donde incluso se pronostica podría irse Ricardo Monreal, luego de que sea despreciado en Morena, su actual padrino político) y ahí sí estaría en mejores condiciones de reconfigurar el escenario político estatal y discutirle una supuesta hegemonía del partido oficial.

Dependerá también de en cuántas negociaciones lo metan Manuel Velasco y el mismo Ricardo Monreal, pero lo que se traduce de Tapachula es: “estoy con el pueblo, como lo pide la Cartilla Moral, véanme, acá estoy, les pertenezco, no soy fifí, si puedo ser, tengo con qué”… porque además tiene estructura.

Y eso fue un grito o un rugido, donde deja claro que va con todo y además tiene con qué, en el partido en el que termine siendo candidato, porque tendría que ser algo muy fuerte para que su nombre no apareciera en la boleta.

ACOMODAMIENTO

Los partidos políticos se están acomodando con miras al proceso electoral del 2024, y el PVEM hizo lo propio al cambiar a Jorge Martínez, y poner en su lugar a Carlos Molano, ambos empresarios, en el comité de la capital.

Este partido que ha sido la segunda fuerza en la entidad, luego de Morena, ha dejado mucho que desear en Tuxtla Gutiérrez, porque si bien es cierto el ahora exdirigente es bastante combativo, queda claro que no aumentó el número de militantes, es más alguien puede decir donde se ubica la oficina del Verde en la ciudad capital?.

Este partido, como muchos saben, podría ser el que mueva la balanza de un triunfo o una derrota y los dirigentes lo saben, por eso se empiezan a mover las piezas del ajedrez para estar listos en el 2024 y decidir en primera se van a ir solo o volverán a armar alianza con Morena como lo hicieron en las elecciones pasadas.

BASE DE DATOS…-

Esta martes fue nombrada María Elena Orantes, cónsul general de México en Houston, Texas, Estados Unidos, una política chiapaneca que ha pasado con diversos puestos de elección popular, pues ha sido diputada local, federal, senadora, dirigente y actualmente militante de Movimiento Ciudadano, pero nadie puede negar su capacidad para desarrollar su trabajo y sobre todo su amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador.***

Dicen los enterados que será la regidora Marcela Castillo la próxima presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez cuando Carlos Morales vuelva a salir con su ambición de eternizarse en el poder y se vaya de coordinador de campaña de su compadre Aquiles Espinoza (o quizás asuma la Secretaría de Transportes si bien le va) y no el chamaco imberbe de Kobeh, ex secretario particular de Palacio de Gobierno, que está más “apestado” que un político del PRI en el Zócalo capitalino.***

Tanta es la desesperación del actual alcalde, Carlos Morales de posesionar a su compadre Aquiles Espinoza, que lo llevó de la mano a un evento del PVEM, que todo mundo se preguntaba que hacia ahí, pues el es de otro partido, pero al final busca acomodamiento para el que quiere sea el nuevo presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez.***